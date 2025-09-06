Comer sin azúcar puede parece un desafío, sobre todo cuando se trata de antojos de postres. Sin embargo, existen recetas alternativas que son súper fáciles y ricas. Si no podés o no querés consumir azúcar, este postre te va a encantar porque conserva el sabor auténtico a un postre de chocolate. Te contamos cómo hacerlo.

Postre de chocolate sin azúcar: delicioso y saludable, ideal para los antojos dulces

Existen recetas saludables de postres que son perfectas para calmar antojos dulces después de almorzar o cenar. Este postre de chocolate es ideal para esos momentos y su ingrediente estrella es el cacao amargo en polvo, que mezclado con otros ingredientes, consigue una textura cremosa como los postres comprados.

Ingredientes (rinde para 3 postrecitos)

500 ml de leche o bebida vegetal sin azúcar (almendras, coco, etc)

3 cdas de fécula de maíz.

3 cdas de cacao amargo en polvo (se vende en dietéticas).

4 cdas de edulcorante líquido o 3 cucharadas de miel.

1 cda de extracto de vainilla.

Preparación

Diluir en una olla la leche o bebida vegetal, la fécula de maíz y el cacao amargo en polvo. Llevar a fuego mínimo sin dejar de revolver hasta que espese (5-8 min). Agregar el endulzante y el extracto de vainilla. Servir en frascos individuales y llevar a la heladera al menos 2 hs. ¡Listo! Una vez fríos, ya los podés disfrutar.

Tip extra:

Podés agregarle semillas o granola y comerlo en la merienda.