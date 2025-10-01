Qué es el toilette de una herida, el procedimiento al que se someterá Thiago Medina en las próximas horas

Daniela Celis dio el último parte médico de Thiago Medina, quien evoluciona favorablemente después de su accidente de tránsito hace casi tres semanas.

Recientemente, Pestañela informó: «Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”.

Respecto al procedimiento médico al que será sometido el influencer, la ex Gran Hermano indicó: “Mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax. Por favor, es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana“.

“Cómo digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente. Toda la luz, oraciones, y energías que envíen Thiago las recibe”, concluyó.

Qué es el toilette de una herida

Cuando en medicina se habla de realizar un toilette en una herida, se hace referencia a un procedimiento de limpieza profunda que los profesionales llevan a cabo para garantizar que la lesión esté en condiciones de cicatrizar de la mejor manera posible.

El toilette consiste en higienizar la zona afectada, retirando restos de suciedad, bacterias, cuerpos extraños e incluso tejido muerto que pueda retrasar la recuperación o favorecer una infección. Para hacerlo, suelen emplearse soluciones fisiológicas o antisépticas, instrumental específico y, en algunos casos, técnicas de desbridamiento (extracción de tejido dañado).

De esta manera, el toilette no es solo una cuestión de higiene, sino un paso fundamental en la atención de pacientes con lesiones, ya que reduce riesgos y favorece una recuperación más rápida y segura.

La emotiva reacción de Thiago Medina en terapia al ver a sus gemelas

En un posteo en su Instagram, Daniela Celis dio detalles de su cuadro clínico. «Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo. Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros», contó la ex GH.

Además, la morocha reveló que Thiago vio videos de sus gemelas, Laia y Aime, y esbozó una sonrisa. «Vio videos de sus bebés y se puso contento», precisó.

Y finalizó: «Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando».