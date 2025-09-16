Luego de quedarse sin el programa el viernes y domingo, ya que Telefe decidió suspender su emisión una vez más, generando confusión entre los seguidores, La Voz Argentina regresó este lunes con el “Segundo Round” del Team Miranda! y cierra este martes 16 de septiembre 2025 con el de Soledad Pastorutti.

Qué pasará con La Voz Argentina este martes 16 de septiembre 2025

La Voz Argentina, el popular reality de canto de Telefe, que se encuentra en la etapa de “Segundo Round”, vuelve a salir este martes en su horario habitual de las 21.45 horas. El programa, que mantiene altos niveles de audiencia, ha sufrido constantes cambios en su programación en las últimas semanas, lo que ha generado el malestar de sus seguidores.

Sin embargo, La Voz Argentina vuelve a tener aire este martes, con las presentaciones de los integrantes del equipo de Soledad Pastorutti. El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.

Joaco Martínez, de Neuquén, brilló en La Voz Argentina

Joaco Martínez, el joven cantante oriundo de Zapala, Neuquén, volvió a emocionar en el escenario de La Voz Argentina durante el segundo round de la competencia. El patagónico, que se ha convertido en el participante de la región que más lejos llegó en esta edición, interpretó con gran sensibilidad “Cuarto Menguante”, de Raly Barrionuevo, y recibió una catarata de elogios por parte de los coaches.

Antes de salir a escena, Joaco compartió lo que significa para él esta experiencia: “En La Voz descubrí que puedo conmover a quien me escucha y es lo más sagrado que me dio la música”.

Con información de NA