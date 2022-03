Santi Maratea ahora va con todo para ayudar a Ucrania

Maratea contó, desde sus historias de instagram, que recibió un llamado de la Embajada de Ucrania y él se decidió a poder colaborar con lo que pueda para los damnificados por la invasión de Rusia a Ucrania.

El influencer compartió la lista de los productos de primera necesidad que quieren enviar desde Argentina a Ucrania a bordo de un vuelo solidario.

La embajada ucraniana se comunicó con él para pedirle que visibilice una campaña solidaria para enviar donaciones al país. “No es política, es un pedido humanitario”, remarcó Santi en sus historias de Instagram.

Y añadió preguntándose: “Yo también me reía, me parecía absurdo. ¿Qué puedo hacer yo con la situación que está atravesando Ucrania?”.

“Lo que pasó es que hablé con una mujer que se llama Zhanna y me dijo que necesitaba ayuda. Por ejemplo, pañales y medicamentos. No sé si me importa quién es esa gente, es algo humanitario. Es lo que me dijo esta persona con la que hablé ‘no tiene nada que ver con política’. Y yo lo noté en su voz”, explicó Maratea, que ahora tiene como objetivo ayudar a Ucrania.

Fuente: Primicias Ya