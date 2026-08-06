Un medio ruso se hizo eco del caso Facundo Moyano y Candela Arizaga: cómo reflejó el escándalo

El episodio que involucró a Facundo Moyano y Candela Arizaga trascendió las fronteras argentinas y llegó hasta Rusia. El portal Actualidad RT publicó una extensa crónica sobre el caso, repasó la investigación judicial y destacó el impacto que tuvo la escena registrada en las calles de Buenos Aires.

El escándalo que protagonizaron Facundo Moyano y Candela Arizaga no solo ocupó la agenda mediática argentina. En las últimas horas, el caso también fue reflejado por Actualidad RT, un medio de origen ruso que dedicó una nota al episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el portal tituló su cobertura «Excesos, pánico y fuga semidesnuda», haciendo referencia a las imágenes que mostraron a la joven corriendo desorientada por la vía pública y que rápidamente se viralizaron.

Cómo presentó el caso el medio ruso

En su publicación, Actualidad RT repasó el episodio que derivó en la investigación judicial contra el exdiputado Facundo Moyano y señaló que, en un primer momento, existió una sospecha de violencia de género que motivó su detención.

El artículo también contextualiza quién es Moyano, al describirlo como hijo del histórico dirigente sindical Hugo Moyano, y explica que Candela Arizaga fue asistida por personal médico tras el incidente.

Más adelante, la nota menciona que la joven modificó posteriormente su declaración ante la Justicia y sostuvo que el exlegislador no la había agredido físicamente. Según esa versión, la lesión que sufrió en una rodilla se produjo al caer cuando Moyano intentó alcanzarla.

La referencia al consumo de drogas y las medidas judiciales

El medio ruso también hace referencia a la investigación sobre el consumo de cocaína por parte de Arizaga y reconstruye parte de los hechos ocurridos después de que ambos regresaran del estadio Monumental, donde habían asistido a un recital.

Asimismo, la publicación menciona las medidas adoptadas por la Justicia argentina, entre ellas la restricción perimetral impuesta a Moyano mientras continúa la investigación.

El mensaje de Candela Arizaga también llegó a Rusia

La crónica concluye citando el mensaje que Candela Arizaga publicó en sus redes sociales una vez que regresó a Rosario, donde escribió que tenía «errores como cualquiera» y agradeció a quienes se preocuparon por su estado.

Como detalle particular, Actualidad RT aclara a sus lectores que Instagram pertenece a Meta y recuerda que esa compañía fue catalogada como organización extremista por la legislación rusa, motivo por el cual sus redes sociales permanecen bloqueadas en ese país.

De esta manera, un caso que comenzó como un episodio policial y judicial en Argentina terminó teniendo repercusión internacional y fue reflejado por uno de los medios digitales más leídos de Rusia.