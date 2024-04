Paritarias salariales en Río Negro: los pasos de la propuesta para los hospitalarios

Dos de los tres gremios partícipes de la negociación de Salud rechazaron la última oferta de los funcionarios rionegrinos.

Además, Asspur evaluará mañana si adopta medidas de fuerza, UPCN adelantó su negativa y ATE dice que seguirá con su evaluación sindical.

El gobierno provincial repite que es su propuesta definitiva para el sector y, por eso, se analiza cumplir igualmente con su implementación, prevista con los haberes de abril aunque -según el plan original- sería retroactiva a marzo.

También, esta semana, los gremios -ATE, UPCN y Unter- volverán a las negociaciones salariales de abril. El primer turno será el martes 9, con la paritaria docente, y al otro día, el miércoles 10, se reunirá el Consejo de la Función Pública.

El equipo de funcionarios de Salud entregó simulaciones con sus aumentos ofrecidos para los hospitalarios, a partir de las modificaciones en los conceptos del personal de la ley 1844 o los profesionales de la ley 1904. Los ítems -según informó el gobierno- se modificarán entre un 70% al 109%.

Haber mínimo $ 598.478 Categoría inicial en el personal hospitalario de la ley 1844, según las grillas entregadas por Salud a los gremios.

El impacto en los haberes finales rondará entre un 12% y 20%, según los gremialistas. Las mejoras mayores recaen en los médicos y profesionales, con incrementos en una bonificación del régimen de 1904 de hasta el 150%.

De los tres gremios, dos -Asspur y UPCN- rechazaron el ofrecimiento. ATE planteó que “seguirá evaluando” la propuesta.

El Plenario de Asspur, que conduce Cesira Mullally, consideró “insuficiente” la oferta porque no se cumple con el pretendido mínimo de 700 mil pesos para los hospitalarios. El esquema propuesto fija el haber de la categoría 1 de la ley 1844 en los 598.478 pesos y, en el caso, del agente con un adicional por ubicación llegará a los 625.845 pesos.

La postura definitiva de Asspur saldrá de las asambleas, convocadas para este lunes. Las mismas evaluarán si se mantiene su estado de movilización o, por el contrario, se retoman acciones directas, como paros. Actualmente, el hospital de Bariloche sostiene esta protesta activa.

ATE no convocó a su Plenario, por lo cual, no tendrá -por ahora- postura. En cambio, UPCN rechazó la proposición gubernamental en la misma reunión con los funcionarios. Después, en un comunicado, esa organización explicó que era “insuficiente” y “no contemplaba la compleja situación hospitalaria en su totalidad” porque “es innegable el colapso en el sistema de salud”, solicitando un abordaje “integral y no parcializarla únicamente en una austera propuesta salarial”. También requirió que el plan presentado tendrá tratamiento en el “Consejo Provincial de Salud Pública” y que se “reactiven los consejos locales”.

En el gobierno provincial se reitera que, después de varios ofrecimientos, el formalizado el viernes “es el último, es el definitivo. No habrá otro”, se remarcó.