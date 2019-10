Roca: "No es fábrica recuperada", dijo el dueño del predio del aserradero

El propietario de las tierras donde se encuentra instalada la Cooperativa 1 de Mayo en Roca ejerció su derecho a réplica, luego de las declaraciones realizadas por el grupo de trabajadores en las horas previas a la audiencia judicial de este miércoles en Tribunales.

Los referentes de esa entidad manifestaron su temor a ser desalojados y pidieron que se agilice el trámite de expropiación del predio, por parte del gobierno provincial. En ese sentido, Mario López remitió un escrito a “La Comuna”, expresando lo siguiente:

“Con motivo de las declaraciones y/o versiones que en distintos medios periodísticos zonales expresaran sus integrantes, su asesor legal o quien pudiere haberlas realizado referentes a tema aserradero ex Embalajes, manifiesto que rechazo las mismas en su totalidad por falaces y tendenciosas, sean éstas por la ocupación del inmueble en sí, como así las que expresó refiriéndose a mi persona el Sr. Omar Carrasco u otros.

“Referente al aserradero, no es una fábrica recuperada, menos sujeto de expropiación ya que la extitular de los inmuebles Embalajes SA nunca estuvo en convocatoria de acreedores y/o quiebra, es por ello, un predio ilegalmente usurpado. Las personas que lo ocupan son delincuentes (no cumplen con la ley). Haciendo acá una salvedad entre quienes están porque realmente necesitan trabajar y algunos sin escrúpulos como el mencionado Carrasco y otros, que los explotan y sacan rédito de sus necesidades arrogándose derechos inexistentes. Todo en perjuicio de los mismos trabajadores y el derecho a la propiedad privada.

“El Sr. Omar Carrasco no tiene derecho a invocar carácter de presidente de la Cooperativa, siendo que no es integrante del grupo original de empleados que sí conformaron la Cooperativa. Esta representación no está formalizada ni aceptada por la Dirección de Cooperativas Provincial y/o Nacional careciendo de legalidad.

“La mayoría de los integrantes originarios de la cooperativa 1 de mayo encabezados por el Sr. Guillermo Avilés en su carácter de presidente, reconociendo la validez de la compra venta y la resolución del municipio (clausura del aserradero año 2014) se allanaron y trasladaron a predio alquilado en Stefenelli, hoy instalados sobre Ruta 22 entre Jujuy y Vintter. No permitiéndoles los usurpadores retirar las maquinarias que Embalajes SA les entregaban en carácter de compensación.

“Respecto de la adquisición de las tierras, su correspondiente escrituración en marzo 2014, como así su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble Abril 2014, se encuentran practicados en total legalidad y forma, por lo que reservaré el derecho al uso de acciones legales que correspondan por injurias y calumnias contra quienes sea menester.

“Respecto a la Ley de Utilidad Pública, la Cooperativa falta a la verdad diciendo que las ventas se hicieron pese a la existencia de ésta última, ya que la Ley 5.031 se promulgó en el año 2015 y bajo la presión de un relato inconsistente y engañoso, o sea, más de dos años posteriores a las ventas. La Provincia de Río Negro en fecha 11/07/2017 y ante la ilegalidad de la acción incurrida en su promulgación, comunicó al Juzgado Civil 9, ante su requerimiento y mediante nota de la Secretaría de Gobierno N° 1258/2017 el abandono de la expropiación por parte del Poder Ejecutivo.

“Con relación a los dichos vertidos por Carrasco en un medio radial de que les habría ofrecido dinero, es cierto, pero no como lo expresó y de ello existen testigos, él mismo, su abogado, algunos funcionarios municipales y provinciales intervinientes, como así mi representante legal y jueces, ya que siempre manifesté mi predisposición a acompañar con dinero propio hasta cierto límite, para costear gastos de un eventual traslado a terrenos donados por el municipio, de manera tal que un sábado después de su horario normal culminaran tareas en calle Alsina y un lunes estuvieran trabajando en sus nuevas y propias instalaciones, no perjudicado así a los trabajadores, en tiempos de tarea o continuidad laboral.

“No aceptan ninguna alternativa legal distinta a la ilegalidad que pretenden, solo Carrasco, su asesor legal y los políticos que los apoyan sabrán qué fin persiguen.

“A la fecha la Cooperativa 1 de Mayo detenta clausura municipal, resuelta por el Juzgado de Faltas Municipal mediante resolución 536/18 de fecha 11 de Mayo de 2018, con orden de 'colocación de fajas' la cual no se ejecuta pese a las graves falencias existentes respecto a seguridad e higiene e ilegalidad existente respecto a la ocupación del inmueble, debido a la prepotencia de los integrantes de la Cooperativa 1 de Mayo que continúan sin respetar ningún tipo de normativas y amenazan con no respetar un eventual fallo adverso de la Justicia.

“Hasta aquí mi réplica a los dichos falsos e injuriosos vertidos por actuales seudos integrantes de la Cooperativa 1 de Mayo.

“De mi parte solo resta esperar se cumpla con la Ley y por ende se de respeto a la propiedad privada”.

