Se termina la restricción por DNI en Neuquén: solo regirá en los supermercados

La semana pasada se anuncio que no habría cambios en las medidas de restricción para evitar los contagios de coronavirus en las localidades con transmisión comunitaria del virus. Ayer, la Multisectorial de Comerciantes Autoconvocados anunció que no respetaría las restricciones. Hoy, en una conferencia conjunta, el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente de la capital Mariano Gaido, anunciaron que desde el lunes la restricción para circular según terminación del DNI sólo quedará para comercios de grandes superficies en toda la microrregión Confluencia.

En los hechos, la restricción para circular por terminación de DNI poco se cumplía, pero ayer los comerciantes que no se identifican con la cámara de comercio Acipan, anunciaron que no escucharían las medidas tal como los gobiernos provincial y municipal no los escuchaban a ellos. Es decir que no respetarían ni la restricción horaria, ni la circulación según número de documento.

Hoy Gaido y Gutiérrez volvieron a reunirse para una inauguración, la del paseo costero entre Linares y Tronador. Hasta allí fue la Multisectorial de Comeciantes Autoconvocados para intentar hablar con el intendente de Neuquén, al que aseguran haberle pedido más de una reunión. Tras una breve charla, Gaido oficializó que la medida de la circulación por número de DNI solo pasaría a regir para las grandes superficies como hipermercados, supermercados y mayoristas.

"Nos dijeron que respecto al DNI había una mala comunicación, que el DNI nosotros no lo teníamos que pedir y eso era una medida para las grandes superficies", contó a RÍO NEGRO, Norma Figueroa, una de las integrantes de la multisectorial. Claro, que no se trataba de una mala comunicación, sino de un volantazo en una de las medidas que fue central desde, prácticamente, el inicio de la pandemia.

Tras el anuncio, se conocieron más detalles. Toda la microrregión Confluencia quedará libre de la circulación según terminación del DNI, excepto cuando se trate de desplazamientos para compras en supermercados, hipermecados y mayoristas.

Así las cosas, las restricciones que siguen en pie para los comercios son la prohibición total de apertura los domingos y un horario limitado de 8 a 20, excepto para gastronómicos donde la autorización de apertura se extiende hasta las 23:30.