Seis de cada diez niños nacen por cesárea en el sector privado de salud de Neuquén

Seis de cada diez niños nacieron por cesárea, en 2018, en establecimientos privados de salud de Neuquén. El dato surge del último boletín estadístico de la provincia. En el sistema público ocurrió lo contrario: el 66,8% de los partos que se realizaron el año pasado fueron espontáneos (sin inducción), mientras que en las clínicas representaron apenas el 38,1%.

El informe analiza las estadísticas vitales, entre 2003 y 2018, con información proporcionada por el Ministerio de Salud de Neuquén. El año en el que hubo mayor cantidad de nacimientos del período fue 2015: 12.335. Desde allí comenzó a descender hasta que 2018 cerró con 10.553.

“A nivel mundial ha disminuido el número de nacimientos, nosotros no estamos ajenos”, aseguró Elizabeth Puentes, referente perinatal de maternidad e infancia de la subsecretaría de Salud de la provincia. Lo adjudicó, entre otros motivos, a un avance en materia de derechos. “La maternidad es en el momento en que las mujeres quieren, y cuando no quieren, no. Vos tenes maternidad ahora mas allá de los 40 años, lo que permite cumplir otros proyectos o terminar con otras metas planteadas”, agregó.

Lo que se advierte en la serie es un decrecimiento de aquellos nacimientos cuyos partos son espontáneos. En el 2003 representaban el 70,1% del total y en 2018 cayeron al 53,1%. Lo que se incrementaron fueron las cesáreas intraparto y electivas, aún más en el sector privado.

“La cesárea intraparto es la que se resuelve durante el trabajo de parto, porque el bebé se acomoda de una manera que no puede pasar por la pelvis de la mamá, porque se sospecha de una macrosomía, esto es que el bebé es grande. La cesárea electiva es la programada, te internas en una fecha y te operan haya una causa obstétrica o por decisión de las mujeres ”, apuntó Puentes.

En los establecimientos públicos de salud, en 2003, el 79,8% de los partos atendidos fueron espontáneos. El año pasado disminuyeron a 66,8%, pero aún así se mantuvieron por encima del 50%. En las clínicas la retracción fue notable: de 50,8%, en 2003, pasaron a 38,1% en 2018. Ambos tipos de cesáreas registraron un aumento en el ámbito privado: de 42,2% a 61,8.

¿Por qué se privilegia el parto vaginal en el sector público? “Mediamos más para llegar a esta decisión con información, explicándole ventajas, desventajas. Hay condiciones que se dan, en la gran mayoría de los casos: embarazos bajo control, que no tienen ninguna patología ni la madre ni el bebé, que puede iniciar tranquilamente el trabajo de parto en forma espontánea. La recuperación en el parto vaginal es mucho más rápida que con un parto operatorio. Si vos trasladas a nivel gasto - hotelería, insumos, recurso humano- la hotelería es menor porque con un parto vaginal son 48 horas de internación, con un parto operatorio son 72 horas, siempre y cuando salga todo bien”, respondió Puentes (ver aparte).

La especialista sumó otro aspecto: en salud pública a las mujeres que tuvieron una cesárea previa se les da la posibilidad de un siguiente parto vaginal. Señaló: “El desconocimiento ante el miedo al dolor, o ante el miedo a que algo no salga bien hace que se pida una cesárea, que también es un riesgo”.

En números 48 horas de internación es lo que se recomienda después de un parto vaginal. Si se practica cesárea son 72 horas.

Piden por una ley nacional de ejercicio de la obstetricia

El próximo viernes 30, a las 16.15, en el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén se realizará una actividad para pedir a la ciudadanía que apoye la aprobación en el Congreso de una ley de ejercicio profesional de la obstetricia. El proyecto cuenta con media sanción de Diputados.

“La ley que está vigente a nivel nacional tiene 52 años y hablaba de parteras”, remarcó Soledad Soberón, licenciada en obstetricia y referente del programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia.

Indicó que Neuquén cuenta con una ley de obstetricia, que fue aprobada en 2010, y que se reglamentó en 2014.

“Como punto de partida de esa reglamentación es que comenzamos a haber más licenciadas en obstetricia en los hospitales cabeceras de Neuquén. Ahora somos 80 en la provincia, contemplando el ámbito público y privado”, afirmó Soberón.