AUH octubre 2026: fechas de cobro confirmadas por Mi ANSES y montos con la Tarjeta Alimentar

A través de la plataforma digital Mi ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el calendario de liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a octubre 2026.

Combinando la aplicación formal de la Resolución 283/2026, que ajustó el haber general a $156.588 por menor mediante el reajuste del 1,66%, con la asignación automática de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de los 1000 Días provistos por el Ministerio de Capital Humano.

El operativo, estructurado de forma secuencial por la última cifra del Documento Nacional de Identidad (DNI), se pondrá en marcha el jueves 8 de octubre 2026, sorteará la pausa del fin de semana largo y marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia el 1 de noviembre 2026, fecha en la que debutará el cruce informático de la Resolución 508/2026 con la Secretaría de Educación para destrabar el 20% retenido sin necesidad de gestiones presenciales.

Fechas de cobro AUH en Mi ANSES: calendario confirmado por DNI en octubre 2026

El esquema de transferencias bancarias directas para los titulares de la Asignación Universal por Hijo se distribuirá a lo largo de diez jornadas hábiles, intercalando una pausa por el feriado nacional:

DNI finalizados en 0 : jueves 8 de octubre 2026, habilitándose la consulta de comprobantes en el portal digital.

: jueves 8 de octubre 2026, habilitándose la consulta de comprobantes en el portal digital. DNI finalizados en 1 : viernes 9 de octubre 2026, completando la primera tanda previa al cierre bancario.

: viernes 9 de octubre 2026, completando la primera tanda previa al cierre bancario. DNI finalizados en 2 : martes 13 de octubre 2026, tras la pausa bancaria por el feriado nacional trasladable.

: martes 13 de octubre 2026, tras la pausa bancaria por el feriado nacional trasladable. DNI finalizados en 3 : miércoles 14 de octubre 2026.

: miércoles 14 de octubre 2026. DNI finalizados en 4 : jueves 15 de octubre 2026.

: jueves 15 de octubre 2026. DNI finalizados en 5 : viernes 16 de octubre 2026.

: viernes 16 de octubre 2026. DNI finalizados en 6 : lunes 19 de octubre 2026.

: lunes 19 de octubre 2026. DNI finalizados en 7 : martes 20 de octubre 2026.

: martes 20 de octubre 2026. DNI finalizados en 8 : miércoles 21 de octubre 2026.

: miércoles 21 de octubre 2026. DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre 2026, culminando el cronograma oficial de la prestación básica.

Montos AUH ANSES Patagonia: Zona 1, retención del 20% y subsidios alimentarios

Al evaluar el ingreso de bolsillo en las provincias de Río Negro y Neuquén, ANSES aplica el coeficiente diferencial de Zona 1, ensanchando la brecha económica respecto a la zona central del país:

Valor general frente a la Zona 1 : mientras en el centro del país el monto directo asciende a $125.270,40 (con un retenido de $31.317,60 sobre los $156.588 brutos), en el territorio patagónico el importe total escala a $203.565, acreditándose directamente en cuenta $162.852 netos y reteniéndose $40.713 preventivos por menor.

: mientras en el centro del país el monto directo asciende a $125.270,40 (con un retenido de $31.317,60 sobre los $156.588 brutos), en el territorio patagónico el importe total escala a $203.565, acreditándose directamente en cuenta $162.852 netos y reteniéndose $40.713 preventivos por menor. Hijos con discapacidad en el sur : el haber bruto mensual se ubica en $662.822, dejando una percepción directa de bolsillo de $530.257,60 y una reserva del 20% equivalente a $132.564,40.

: el haber bruto mensual se ubica en $662.822, dejando una percepción directa de bolsillo de $530.257,60 y una reserva del 20% equivalente a $132.564,40. Cobro al 100% en la primera infancia : los hogares con niñas y niños de hasta 5 años cuyos controles de vacunación pediátrica y chequeos clínicos fueron validados informáticamente con el Ministerio de Salud perciben la asignación completa sin descuentos preventivos, percibiendo los $203.565 íntegros en la región.

: los hogares con niñas y niños de hasta 5 años cuyos controles de vacunación pediátrica y chequeos clínicos fueron validados informáticamente con el perciben la asignación completa sin descuentos preventivos, percibiendo los $203.565 íntegros en la región. Refuerzos alimentarios directos: la Tarjeta Alimentar acredita sin cambios $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más), a lo que se adicionan $59.063 del Complemento Leche para familias con menores de hasta 3 años de edad.

AUH ANSES Patagonia: pagos por hijo, con complementos, en octubre 2026