Corte de luz programado en Centenario este jueves 4 de septiembre durante dos horas

Corte de luz en una localidad de Neuquén. Foto. Gentileza EPEN.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que en algunos sectores de Centenario se realizará un corte programado de luz este jueves 4 de septiembre durante dos horas.

Qué zonas afectará el corte de luz en Centenario

Según detalló el organismo, será con el «objetivo de realizar mantenimiento de transformador»:

De 9 a 11, afectará la zona de calles Río Negro, La Pampa, José Franzo, Entre Ríos, Corrientes, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, empresa Astra Evangelista, estación de servicios Puma y Casa del Alambre.

Solicitaron a los usuarios «tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar».

Corte de luz programado en Picún Leufú

En algunos sectores de Picún Leufú se realizará un corte de energía eléctrica este jueves 4 de septiembre, «con el objetivo de realizar tareas de poda en la línea de 132 kV a pedido del personal de transporte».

Afectará de 11 a 13, el «sector chacras y callejón Ramón Arias».