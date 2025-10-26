Quienes no hayan votado en las elecciones 2025 aparecerán en el registro de infractores electorales de la Cámara Electoral Nacional. En esta nota te contamos cómo consultar si se aparece en el listado. Los detalles en esta nota.

Elecciones 2025: cómo saber si estoy en el registro de infractores electorales

En Argentina el voto es universal, secreto y obligatorio. En ese sentido, de las elecciones 2025 debieron participar todos los ciudadanos que tienen entre 18 y 70 años que se encontraban en el padrón electoral. Para quienes tienen entre 16 y 18 años, el sufragio es optativo, al igual que los mayores de 70.

Los que no hayan votado este domingo 26 de octubre 2025 y no puedan justificar la no emisión del voto, deberán enfrentar una multa económica, quedarán incorporados en el Registro de Infractores y quedarán inhabilitados de realizar algunas gestiones y trámites ante organismos estatales.

Luego de las elecciones 2025, para saber si un ciudadano forma parte del Registro de Infractores Electorales, debe:

El interesado debe ingresar a link oficial de infractores de la Cámara Electoral Nacional.

Completar un formulario con el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el género y el distrito electoral al que pertenece el elector.

Introducir un código de validación captcha que el sistema solicita antes de hacer clic en “Consultar”.

¿Es feriado el lunes posterior a las elecciones legislativas 2025?

La jornada de elecciones 2025 implica que muchísimas escuelas, tanto públicas como privadas, estén implicadas. Esta situación genera dudas sobre la correcta realización de las clases durante el lunes, es decir, el día posterior a los comicios.

Más allá de que algunos colegios, instituciones y organismos puedan dar asueto o reducir el horario de atención por una cuestión organizativa y de descanso, la respuesta a esta pregunta habitual es que no hay tal feriado el lunes 27 de octubre.