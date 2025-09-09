Guía para reclamar tu Pensión No Contributiva en septiembre 2025, tras la baja de ANSES
ANDIS continúa con las auditorías sobre las PNC por invalidez, por lo que algunos beneficiarios han recibido la baja de la prestación que paga ANSES. A continuación, te contamos cómo hacer el reclamo ante el organismo previsional para recuperarla.
¿Te suspendieron la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez? No sos el único afectado: miles de beneficiarios recibieron la baja de esta prestación mensual de ANSES, muchos de ellos tras las recientes auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta situación puede generar gran incertidumbre, pero es fundamental saber que existe un camino para hacer el reclamo y recuperarla.
En esta guía actualizada de septiembre 2025, te explicamos el paso a paso detallado para iniciar el trámite de reactivación de tu Pensión No Contributiva por invalidez ante ANSES, qué documentación necesitas y cómo asegurarte de que tu reclamo sea exitoso.
¿Por qué ANSES puede dar de baja una Pensión No Contributiva por invalidez en septiembre 2025?
Autoridades de ANDIS mantienen activas las auditorías sobre más de un millón de Pensiones No Contributivas por invalidez, dando de baja algunas de estas prestaciones de ANSES durante las últimas semanas.
La suspensión de una Pensión No Contributiva por invalidez ha sido justificada por varios motivos, estos son:
- Ausencia al turno convocado por ANDIS.
- Incumplimiento de los requisitos previstos para su pago, a través de ANSES.
¿Cómo saber si mi Pensión No Contributiva por invalidez fue dada de baja en septiembre 2025?
Para saber si tu Pensión No Contributiva por invalidez fue dada de baja en septiembre 2025, se recomienda que:
Consultes en Mi ANSES el pago de haberes.
Revises el recibo mensual de haberes.
¿Qué opciones tengo si dieron de baja mi Pensión No Contributiva por invalidez en septiembre 2025?
Si ANDIS dio de baja la Pensión No Contributiva por invalidez, esta definición puede apelarse ante ANSES. Hay que tener en cuenta que se debe:
- Hacer el reclamo dentro de los 60 días de notificada la resolución oficial de la cancelación del beneficio y el correspondiente pago de la prestación.
¿Cómo debe hacerse el reclamo ante ANSES?
- Debe hacerse de forma escrita, con firma del beneficiario o su apoderado, especificando la resolución que se recurre y las razones de esta recurrencia.
Paso a paso, cómo reclamar la reactivación del pago de la Pensión No Contributiva por invalidez en septiembre 2025
Ante la cancelación de una Pensión No Contributiva por invalidez laboral, tras la auditoría de ANDIS, se recomienda:
- Revisar en detalle la resolución y comprender las razones de la baja de la PNC.
- Reunir la documentación que respalde la situación del beneficiario.
- Redactar la nota del recurso, con detalles de la resolución comunicada por ANSES.
- Presentar el recurso ante ANSES, siguiendo el procedimiento establecido para la apelación.
- Seguir el trámite, para conocer el desenlace de la solicitud.
