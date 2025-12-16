ESCUCHÁ RN RADIO
¿Hoy viajás a Chile? Requisitos y horarios de los pasos fronterizos este martes 16 de diciembre 2025

¿Viajás hoy? Vialidad Nacional informó hoy el estado de las rutas de Neuquén y Río Negro hacia Chile. Atención pronóstico: se mantiene el alerta por vientos y neviscas en la cordillera. Qué tenés que saber antes de viajar.

Pasos a Chile: estado de rutas y aduanas para este martes 16 de diciembre 2025. Antes de salir a la ruta, chequeá el parte oficial porque el clima en la cordillera es dinámico. Vialidad Nacional confirmó el estado de los corredores claves para cruzar desde Neuquén y Río Negro tras el fin de semana frío.

El semáforo de los pasos hoy:

  • Paso Pino Hachado: se encuentra habilitado con circulación normal. Ideal para tránsito pesado y vehículos altos.
  • Paso Cardenal Samoré: se encuentra habilitado todo tipo de vehículos. Recordá que en época estival aumenta el flujo en Aduana.

Clima y pronóstico: Mejoran las condiciones. Tal como se anticipaba, el aire polar que ingresó el viernes comienza a retirarse. Para este martes 16 de diciembre 2025, se espera el ingreso paulatino de aire más cálido y un aumento de la temperatura en toda la región.

  • Atención al viento: aunque sale el sol, se mantienen períodos ventosos en zonas altas de montaña.
  • Recomendación: manejá con precaución en curvas cerradas y zonas de sombra donde la calzada puede estar húmeda por las neviscas de ayer.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 16 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, martes 16 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso FronterizoEstado Hoy (16/12/2025)Horario de AtenciónRecomendaciones Clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Lluvia.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Sectores poceados. Portar cadenas.
Pino HachadoHABILITADO8 a 20 hs.Calzada mojada. Sectores con
hielo. Visibilidad reducida por neblina.
Zona con animales sueltos. Posible caída
de rocas en el KM48.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Sectores poceados. Cubierto, lloviendo. Habilitado.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este martes 16 de diciembre 2025:

  • Continua el ingreso de aire del Pacífico, con lluvias débiles sobre la región cordillerana esta semana.
  • Períodos ventosos en el norte de la Patagonia, con disminución de las máximas.
  • Mejoran las condiciones a partir del martes, con ingreso de aire más cálido y ascenso de las temperaturas.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, martes 16 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:

CategoríaRequisito ObligatorioDetalle de Vehículo
IdentidadDNI o Pasaporte vigente.N/A
Vehículo PropioTítulo y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).Permiso de conducir.
Vehículo de TercerosCédula Azul o Autorización ante Escribano Público.Válida en Chile y Mercosur.
SeguroComprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).Obligatorio (ej. Carta verde).
VialPortación de CadenasIndispensable para alta montaña en esta época.

