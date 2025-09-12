Los beneficios que ofrece Mercado Pago en septiembre 2025 y cómo aprovecharlos

En septiembre 2025 se renovaron los beneficios para los usuarios de Mercado Pago. Entre las opciones que ofrece la cuenta digital se destacan promociones exclusivas en supermercados, entretenimiento, indumentaria, viajes, y más posibilidades de financiación. Los detalles en esta nota.

Beneficios que ofrece Mercado Pago en supermercados en septiembre 2025

En septiembre 2025, pagando con QR con cualquier medio de pago, los usuarios de Mercado Pago pueden obtener hasta un 25% de descuento en supermercados como Coto, Carrefour, Chango Más, Jumbo, Día, Vea, La Anónima, Pingüino y La Reina.

Los beneficios se acreditan en el acto y, en la mayoría de los casos, no tienen límite de compras ni tope de reintegro. A su vez, con la tarjeta prepaga de la app se accede a un 15% de descuento los días martes en Jumbo, Vea y Disco con un tope de $6.000 por semana, y a un 15% de descuento en Carrefour Online los jueves sin tope de reintegro.

Además, los usuarios pueden pagar en hasta 3 cuotas sin interés, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito, en todas las sucursales de Carrefour y en la tienda online. Quienes cobran su prestación social a través de Mercado Pago, también acceden a un 15% de descuento en Carrefour los fines de semana, con tope mensual de $20.000.

En Mar del Plata, los usuarios pueden acceder a descuentos de hasta el 30% en Coto, en sucursales adheridas: mientras que en Santa Fe, Neuquén y Mendoza hay un 10% de descuento adicional en supermercados seleccionados.

Beneficios que ofrece Mercado Pago en entretenimiento en septiembre 2025

Mercado Pago también ofrece descuentos destacados en distintas categorías que forman parte de los consumos diarios de todos los argentinos.

Combustible: 15% de descuento en YPF todos los días con tope $6.000, con compra mínima de $30.000. También, 10% de descuento en Gulf todos los jueves con tope $6.000, con compra mínima de $25.000

Gastronomía y Dietéticas: pagando con QR desde Mercado Pago, hay 15% de descuento todos los miércoles en Burger King los miércoles, abonando con dinero en cuenta. A su vez, los días miércoles pagando con la tarjeta prepaga de Mercado Pago, los usuarios podrán acceder a un 30% de descuento en New Garden con un tope de reintegro de $5.000 diarios por usuario, y el 10% en The Food Market, con un tope de $2.500 por usuario por día.

Indumentaria: hay hasta un 15% de descuento en Nike, con un tope de $20.000 abonando con dinero en cuenta. En Dash, todos los jueves un 20% de descuento, con tope de $20.000, pagando con dinero en cuenta y tarjeta de débito, con una compra mínima de $100.000. Además, en Open Sport se ofrece un 15% de descuento con tope de $20.000 los días 17, 18 y 19 de septiembre.

Cines: 2×1 en entradas en Cinemark, los lunes y martes.

Turismo: 20% de descuento en la compra de millas Smiles, con tope de $12.000.

Farmacia: hasta 10% de descuento con la tarjeta prepaga de Mercado Pago los días miércoles en Farmacity, Simplicity y Get the Look, con un tope de $2.500 por usuario por día. Además, las personas mayores de 65 años obtienen un 30% de descuento los miércoles en todas las farmacias, con un tope de $3.000 por mes.

Beneficios que ofrece Mercado Pago en septiembre 2025: cuotas sin interés

Continúan las opciones para financiar compras en hasta 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés, incluso sin tarjeta de crédito. Con la opción Cuotas Sin Tarjeta, los usuarios pueden acceder a este beneficio en diversos rubros y en marcas como Ganga Home, Lenovo, LG, Lacoste, Kevingston, Grimoldi, Rever Pass, Las Margaritas, Mimo & Co, Levi’s, Prüne, Juanita Jo, entre otras.

Los beneficios que ofrece Mercado Pago en transporte en septiembre 2025

Para viajes en subte y colectivo, los usuarios de Mercado Pago podrán acceder a un reintegro del 50% con un tope de $13.500 por mes abonando con la tarjeta prepaga física de Mercado Pago.

Cómo aprovechar los beneficios de Mercado Pago en septiembre 2025

1) Abrir la app de Mercado Pago.

2) Entrar en la sección “Beneficios”.

3) Revisar los rubros, días y condiciones según tu ubicación.

La plataforma detalló que para conocer las promociones que ofrece la tarjeta prepaga de Mercado Pago, los usuarios deberán ingresar a través de la aplicación en la sección Tarjeta Prepaga y luego seleccionar “Descubrí los beneficios de tu tarjeta”.