Restablecimiento de Pensiones No Contributivas: ¿quiénes cobrarán nuevamente en noviembre 2025?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad que ANDIS dio de baja deberán ser restablecidas, según un fallo judicial clave de las últimas horas. La resolución exige la restitución inmediata de los beneficios suspendidos por auditoría. Conocé cómo impacta esta medida en el cobro de noviembre 2025 y a quiénes alcanza.

¿Me devuelven la Pensión No Contributiva por invalidez? Quiénes vuelven a cobrar en noviembre 2025

El Juzgado Federal N°2 de Catamarca, a cargo del magistrado Guillermo Díaz Martínez, resolvió que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a través de su personal, debe restablecer las Pensiones No Contributivas que han sido dadas de baja en el marco de las auditorías que se llevan adelante para evaluar la validez del pago de la prestación.

Así, las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad deben restablecerse en el curso de las 24 horas posteriores del fallo del Juzgado Federal de Catamarca, que fue emitido el pasado jueves 16 de octubre 2025.

De esta manera, en noviembre 2025 deberían volver a pagarse las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez que hayan sido suspendidas en los últimos meses en el marco de la auditoría nacional que lleva a cabo ANDIS, sin importar la edad de los beneficiarios ni las características de su prestación.

Cabe tener en cuenta que las Pensiones No Contributivas por invalidez deben actualizarse en los haberes de noviembre 2025, de acuerdo a lo previsto por la fórmula de movilidad, con un incremento del 2,1% según el último IPC medido por INDEC.

Pensiones No Contributivas dadas de baja: por qué la Justicia frenó las auditorías de ANDIS y ordena pagar en noviembre 2025

Según lo informado oficialmente por la Justicia Federal de Catamarca, la definición judicial sobre el restablecimiento de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez se desprende de las causas acumuladas ante el tribunal de esa provincia impulsadas por asociaciones civiles que acompañan a personas afectadas por este recorte.

Así, en el fallo se reconoce el carácter colectivo del reclamo y considera la afectación de manera uniforme a personas que cobran la Pensión No Contributiva en todo el país, por lo que la resolución se establece como de alcance nacional sin requerir presentaciones individuales.