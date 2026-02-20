Reforma laboral: ¿qué derechos mantienen los trabajadores de planta permanente?

El avance de la reforma laboral en el ámbito legislativo encendió las alarmas no solo en las empresas, sino especialmente en los trabajadores de planta permanente. La gran pregunta que recorre oficinas y fábricas es si los derechos adquiridos se mantienen intactos o si la nueva ley «pisa» los contratos actuales.

Aunque el principio de irretroactividad es la norma, la clave de esta reforma laboral reside en las «consecuencias no agotadas» de la relación laboral: todo lo que suceda después de la sanción de la ley se regiría por el nuevo marco.

Indemnizaciones tras la reforma laboral: el fin de las multas y el nuevo cálculo

Uno de los puntos más disruptivos de la reforma laboral es el cambio en el sistema de desvinculación. Si la reforma se concreta, el esquema tradicional de resarcimiento podría ser reemplazado por fondos de cese laboral.

Para un empleado con 10 años de antigüedad, esto no significa que pierde lo trabajado, sino que, ante un eventual despido posterior a la ley, el cálculo de su liquidación y la eliminación de las multas por falta de registro (leyes 24.013 y 25.323) se aplicarían bajo la nueva normativa. Esto reduciría significativamente el costo de salida para las empresas, incluso en contratos antiguos.

Periodo de prueba y estabilidad tras la reforma laboral: ¿quiénes quedan afuera?

Aquí la distinción es más tajante. La extensión del periodo de prueba (que pasaría de 3 a 6 u 8 meses) no afectaría a quienes ya son efectivos.

: si ya superaste los tres meses bajo la ley actual, tu estabilidad no puede ser revertida. Nuevas reglas: solo los contratos iniciados tras la promulgación de la reforma estarían sujetos a los nuevos plazos extendidos.

Banco de horas tras la reforma laboral: flexibilidad en la jornada actual

La introducción del «banco de horas» es otro eje que impacta en el día a día. Este mecanismo permite compensar horas extra con descansos en otros días, evitando el pago de recargos salariales.

Para los contratos preexistentes, la aplicación no sería automática por imperio de la ley, sino que abriría una instancia de negociación o acuerdo para transicionar hacia esta modalidad de flexibilidad horaria.

Responsabilidad solidaria en tercerizados, tras la reforma laboral

Para los trabajadores que se desempeñan en empresas contratistas, el cambio es profundo. La reforma busca limitar la responsabilidad solidaria de la empresa principal solo a casos de fraude probado.

Esto significa que, independientemente de la antigüedad del trabajador en el establecimiento, su seguridad jurídica para reclamar ante incumplimientos de la tercerizada se vería restringida de inmediato tras la sanción.