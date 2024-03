Qué tipo de pensiones son las no contributivas de ANSES

ANSES dispone de las Pensiones No Contributivas (PNC) para diversos sectores de la población, en una prestación que otorga el Estado argentino a través del organismo previsional a quienes no poseen trabajo registrado en relación de dependencia por diversas condiciones, debido a lo que no han realizado aportes al sistema previsional.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen como aporte, además de la prestación económica, una asistencia médica gratuita, a través del acceso de obra social, y la ayuda complementaria a quienes no registran contribuciones de estas características.

De esta manera, las Pensiones No Contributivas (PNC) se actualizan a la par de los aumentos de las jubilaciones y otras pensiones que otorga ANSES a través de la gestión del organismo previsional. De igual manera, sucede con el cobro de bonos.

Actualmente, se liquidan al menos tres tipos de Pensiones No Contributivas (PNC): a las personas incapacitadas en forma total y permanente; a las madres de siete o más hijos; y a la vejez, que está siendo reemplazada por la nueva Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM).

Qué monto cobra cada Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES

Una por una, así cobran cada una de las Pensiones No Contributivas (PNC) según la liquidación de los montos de ANSES.

Pensión No Contributiva por Invalidez

Acompaña a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. El monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima.

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Es una ayuda económica para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos. El monto mensual es equivalente a un haber mínimo.

Pensión No Contributiva por Vejez

Para aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva. El monto mensual es equivalente al 70% de un haber mínimo.