Servicio a la comunidad: EdERSA anunció cortes de luz para este martes 23 en tres localidades
La distribuidora realizará obras de mantenimiento y mejoras en El Bolsón, General Roca y Fernández Oro. Conocé en detalle los horarios y las zonas afectadas por la interrupción del servicio.
EdERSA anunció un corte de luz programado para este martes 23 de diciembre. La medida afectará el suministro en El Bolsón, General Roca y Fernández Oro.
Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por diversos planes de trabajo operativo.
Entre las diversas tareas, realizarán un reemplazo de columnas de media tensión,mantenimiento de redes y la instalación de una nueva subestación transformadora.
Los horarios y zonas afectadas del corte de luz programado
- General Roca: el corte será de 8:30 a 11:30 en las chacras 226, 227, 228 y 229; también los barrios Vista Barda y La Horquilla.
- Fernández Oro: será desde las 12 a las 14 en el Parque Industrial.
- El Bolsón: será desde las 7 a las 10 en Cascada Escondida – Mallín Ahogado.
