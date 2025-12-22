Servicio a la comunidad: EdERSA anunció cortes de luz para este martes 23 en tres localidades

EdERSA anunció un corte de luz programado para este martes 23 de diciembre. La medida afectará el suministro en El Bolsón, General Roca y Fernández Oro.

Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por diversos planes de trabajo operativo.

Entre las diversas tareas, realizarán un reemplazo de columnas de media tensión,mantenimiento de redes y la instalación de una nueva subestación transformadora.

Los horarios y zonas afectadas del corte de luz programado