Pensiones No Contributivas en julio 2026: cómo afectará el feriado a los beneficiarios de ANSES

ANSES confirmó el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas para julio 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consolidó la liquidación para las Pensiones No Contributivas correspondientes a julio 2026, aplicando un incremento del 2,15% derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo provisto por el INDEC bajo las pautas del Decreto 274/2024.

Sin embargo, la principal novedad para el universo de beneficiarios de ANSES radica en una fuerte compresión de las fechas de cobro: la vigencia del día no laborable con fines turísticos del viernes 10 de julio 2026 obligó al organismo a adelantar y agrupar los depósitos de varias terminaciones de DNI en una misma jornada.

Julio 2026: los montos oficiales de ANSES para la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La indexación por inflación modificará los pisos salariales de las prestaciones asistenciales, integradas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En línea con las resoluciones técnicas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en julio 2026 se mantendrá la entrega del bono extraordinario de $70.000, determinando los siguientes valores brutos de bolsillo para cada categoría de las Pensiones No Contributivas y la PUAM:

PNC por Discapacidad y Vejez : el haber previsional básico trepará a $288.392,53. Al sumarse el refuerzo de contingencia de $70.000, el monto total unificado alcanzará los $358.392,53. Cabe recordar que la línea de invalidez laboral exige la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) bajo los parámetros del Decreto 84/2026.

: el haber previsional básico trepará a $288.392,53. Al sumarse el refuerzo de contingencia de $70.000, el monto total unificado alcanzará los $358.392,53. Cabe recordar que la línea de invalidez laboral exige la presentación del bajo los parámetros del Decreto 84/2026. PNC Madres de 7 Hijos : al estar equiparada por ley al 100% de la jubilación mínima ordinaria , el básico escalará a $411.989,32, consolidando un ingreso global de $481.989,32 al incorporar el subsidio estatal de $70.000.

: al estar equiparada por ley al 100% de la , el básico escalará a $411.989,32, consolidando un ingreso global de $481.989,32 al incorporar el subsidio estatal de $70.000. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): esta cobertura destinada a mayores de 65 años sin aportes, que equivale al 80% del piso jubilatorio, registrará un básico de $329.591,45, elevando el cobro final a $399.591,45 con el plus integrado.

Para los residentes de la región patagónica (Río Negro y Neuquén), es indispensable considerar que sobre estos haberes básicos se calcula el adicional del 40% por Zona Austral (Ley 19.485), lo que genera un ingreso neto de bolsillo muy superior al declarado en las escalas generales del orden nacional.

ANSES: el nuevo calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas alterado por el fin de semana largo de julio 2026

El diseño operativo de la Administración Nacional de la Seguridad Social concentrará las liquidaciones en cuatro jornadas clave, desarmando el tradicional esquema de un dígito por día hábil.

El cronograma oficial confirmado por ANSES para las Pensiones No Contributivas se ejecutará bajo el siguiente agrupamiento de Documentos Nacionales de Identidad (DNI):

DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de julio 2026 (bloque unificado previo al feriado).

Jueves 9 de julio 2026 : sin actividad financiera por el feriado nacional del Día de la Declaración de la Inmortalidad de la Independencia.

: sin actividad financiera por el feriado nacional del Día de la Declaración de la Inmortalidad de la Independencia. Viernes 10 de julio: sin atención en sucursales por la jornada no laborable con fines turísticos.

DNI finalizados en 4 y 5: lunes 13 de julio 2026.

DNI finalizados en 6 y 7: Martes 14 de julio 2026.

DNI finalizados en 8 y 9: Miércoles 15 de julio 2026.

Julio 2026: cómo verificar la liquidación de las Pensiones No Contributivas en la plataforma Mi ANSES

Ante un mes que presenta fuertes modificaciones en los días de sucursales abiertas y una sensible acumulación de documentos por jornada, la verificación digital de las cuentas se vuelve una herramienta de prevención familiar indispensable.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que todos los beneficiarios, apoderados y tutores legales tienen la facultad de auditar el estado de sus prestaciones sin necesidad de trasladarse a las Unidades de Atención Integral (UDAI) locales.

Para comprobar el lugar de depósito asignado, el impacto exacto del incremento del 2,15% y los descuentos correspondientes a la obra social, los titulares pueden ingresar de forma gratuita a la plataforma web oficial o utilizar la aplicación para teléfonos celulares Mi ANSES.

El acceso requiere introducir el número de CUIL o CUIT, acompañado por la Clave de la Seguridad Social de uso personal. Una vez dentro de la interfaz, el menú «Jubilaciones y Pensiones» desplegará la solapa de consulta de recibos de haberes, permitiendo chequear la orden de pago de las Pensiones No Contributivas antes del inicio del cronograma bancario para asegurar una gestión financiera transparente y eficiente.