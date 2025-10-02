Único en toda Sudamérica y está en Argentina: dónde queda el túnel «subacuático» más importante del continente 

En Argentina existe una infraestructura singular que muchos llaman “túnel subacuático”, pero que en realidad es un túnel subfluvial: el Túnel Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis. Es una obra ejemplar para el resto del continente, ya que es la primera, y por el momento la única, de este tipo. Su propósito fue unir a dos provincias para acortar el tiempo de viaje, pero se convirtió en un emblema de la arquitectura moderna.

En qué parte de Argentina queda el túnel «subacuático» más importante del continente

Se trata de una obra que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, atravesando el río Paraná bajo el lecho del agua entre las ciudades de Paraná y Santa Fe. Fue inaugurado en 1969, y hasta hoy es la única construcción de este tipo en Sudamérica que une dos ciudades de forma vehicular por debajo del agua.

Este túnel mide aproximadamente 2.937 metros en el tramo completamente sumergido, y si se consideran las rampas de acceso, la distancia total alcanza los 3.497 metros. Además, está a 32 metros bajo el nivel del río. Su construcción implicó grandes desafíos técnicos: se compone de segmentos cilíndricos que fueron ensamblados bajo el agua, enterrados en el lecho limoso del Paraná, y cuenta con medidas de seguridad y diseño especial para resistir la presión del agua.

Las particularidades de este gran túnel

La singularidad del túnel Uranga-Begnis no radica solo en que cruce bajo agua, sino en su relevancia histórica y funcional. Antes de su construcción, la única manera de cruzar entre ambas provincias era mediante ferry, lo que implicaba demoras, dependencia de las condiciones del clima y del río, y limitaciones al transporte pesado. Este túnel cambió eso: unió la Mesopotamia argentina con el resto del país de modo permanente, mejoró la conectividad, impulsó el desarrollo y facilitó el intercambio comercial.

Aunque algunos medios lo describen como “submarino”, la equivalencia no es exacta: submarino implicaría ubicado completamente bajo agua de mar, probablemente con partes en profundidad marítima fuerte, lo cual no es el caso. El Uranga-Begnis está debajo de un río de agua dulce, y su diseño es de túnel subfluvial. Sin embargo, su impacto y visibilidad en la ingeniería argentina y latinoamericana lo convierten en una obra icónica.

¿Quién fue Raúl Uranga?

Raúl Lucio Uranga (Paraná, 2 de marzo de 1906 – id., 26 de junio de 1976) fue un político argentino, gobernador de la provincia de Entre Ríos entre 1958 y 1962.

¿Quién fue Carlos Sylvestre Begnis?

Carlos Sylvestre Begnis fue gobernador de Santa Fe en los periodos constitucionales: 1958-1962 y 1973-1976, y uno de los principales impulsores junto al por entonces gobernador de Entre Ríos, Raúl Uranga, de esa obra emblemática.