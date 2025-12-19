¿Vas a Chile hoy? Los requisitos indispensables y horarios de los pasos fronterizos

Si tenés planeado cruzar la cordillera este viernes 19 de diciembre 2025, el panorama es alentador para viajar. Tras el frío del fin de semana, Vialidad Nacional reporta condiciones de estabilidad en las rutas, aunque la recomendación de «chequear el parte oficial» sigue vigente antes de salir por la variabilidad del viento patagónico.

Aquí el detalle actualizado de los cruces claves a Chile desde Neuquén y Río Negro:

Paso Pino Hachado : se encuentra HABILITADO con circulación normal para todo tipo de vehículos.

: se encuentra con para todo tipo de vehículos. Paso Cardenal Samoré: se encuentra HABILITADO en su horario habitual.

El pronóstico en alta montaña: la «ventana de buen tiempo» que comenzó el lunes se consolida hoy. Se espera una jornada con cielo despejado a algo nublado y ascenso de temperatura, ideal para el tránsito. Sin embargo, atención al viento: hacia la tarde se esperan ráfagas moderadas en la zona de cotas altas. Manejá con precaución y respetá las velocidades máximas en las curvas.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 19 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, viernes 19 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy miércoles (19/12/2025) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados. Portar cadenas. Pino Hachado HABILITADO 8 a 20 hs. Zonas con animales sueltos. Posible caída de piedras en el KM 48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Sectores poceados. Habilitado. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza. Sectores poceados y barro. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este viernes 19 de diciembre 2025:

Se mantienen los días soleados y cálidos en el norte de la Patagonia.

Hacia la noche períodos de viento que se mantienen durante el fin de semana por el ingreso de aire frío y húmedo en cordillera

Lluvias y neviscas en montaña. Se mantiene el viento en el comienzo de la semana en cordillera, Días cálidos el 24 y 25 y a fines de diciembre.



Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, jueves 18 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: