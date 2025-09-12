Alerta por viento y ráfagas de 75 km/h en seis provincias este viernes, tres de la Patagonia

Alerta por viento en la Patagonia y en otras regiones del país. Foto: Gentileza NA.

Las condiciones adversas del tiempo se mantiene este viernes 12 de septiembre en algunas zonas del país. Hay una alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por viento fuerte en cinco provincias, entre ellas dos de la Patagonia. Advirtió por ráfagas que podrán superar los 75 km/h.

Alerta en la Patagonia por viento este viernes

Según informó el SMN, hay una advertencia para hoy por viento en La Pampa, San Luis, La Pampa, y la costa de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

“El área bajo alerta será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h», indicó el SMN.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

Evitá actividades al aire libre. Asegurá los elementos que puedan volarse. Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por viento en la Patagonia para el sábado

El SMN comunicó que para el sábado 13 de septiembre continuará la alerta para Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

«El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrán superar los 80 km/h», comunicó.