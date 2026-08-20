Campaña de adopción en Cipolletti: cinco mascotas buscan un hogar

Antes de adoptar, el municipio recomienda conocer la edad, la salud y el comportamiento del animal. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

El Municipio de Cipolletti junto a la Fundación para el Bienestar Animal (Fun.Pa.Bia) recordaron que continúa vigente la campaña de adopción de animales. El objetivo es encontrar hogares responsables para perros y gatos que fueron rescatados y hoy se encuentran en tránsito.

En las últimas semanas, cuatro animales ya encontraron una familia. Argentina y Malvina, dos hermanas inseparables, fueron adoptadas juntas, mientras que Vitamina y Calcio, los cachorros que participaron del streaming del intendente Rodrigo Buteler, también consiguieron un hogar.

Ahora, quienes siguen esperando una oportunidad son Lobito, Betty, Cicatriz, Juanita y Florinda.

Desde la Fundación remarcan que adoptar también implica asumir la responsabilidad de dedicarle cuidados, tiempo y una tenencia responsable.

Como parte de la campaña, los perros adultos que son adoptados cuentan con atención veterinaria gratuita de por vida por parte de Funpabia. Además, se entregan castrados y con seguimiento. Mientras que en el caso de los cachorros, la adopción incluye el compromiso de realizar la castración a los seis meses.

El programa se complementa con el trabajo que realiza Zoonosis durante todo el año, con castraciones y atención primaria gratuitas. La Fundación también interviene en rescates de animales en situaciones de abandono o maltrato, en articulación con Zoonosis y la Fiscalía cuando corresponde.

Desde el municipio señalaron que antes de adoptar es importante tener en cuenta la edad y el tamaño del animal, sus necesidades de salud y su carácter, ya que algunos pueden ser más activos, tímidos o requerir un acompañamiento especial.

Los interesados en adoptar que cumplan con los requisitos pueden comunicarse con Funpabia Cipolletti a través de Facebook e Instagram o al teléfono 299-4564530.