Chimpay celebra a Ceferino Namuncurá: comenzaron los homenajes y se esperan hasta 50 mil fieles en la peregrinación

Chimpay amaneció ayer con un sol cálido y desde temprano los peregrinos comenzaron a ocupar el parque. Como cada 26 de agosto, el pueblo se vistió de celebración para recordar a Ceferino Namuncurá en el día de su natalicio. La misa en el monumento, el encuentro de los fieles, una torta para cantarle el “feliz cumpleaños” y el tradicional chocolate caliente marcaron la primera jornada de un festejo que se extenderá hasta el domingo.

Estos gestos, cargados de fe y emoción, forman parte de una tradición transmitida de generación en generación. Este año, bajo el lema “Con Ceferino caminando juntos, peregrinos de Esperanza”, Chimpay volvió a ser el epicentro de una de las manifestaciones religiosas más grandes de la región. La consigna se eligió en sintonía con el año jubilar propuesto por el papa Francisco y busca llevar un mensaje de fe en un contexto social complejo.

“Peregrinar no es solo una actividad física, es una actitud del corazón. Cada uno camina hacia una meta, hacia una persona, y esa meta es Dios. Ceferino lo vivió profundamente”, explicó a Diario RÍO NEGRO el párroco local, padre Antonio, conocido como Padre Tono, quien acompaña desde hace cuatro años a la comunidad y a los miles de fieles que llegan al santuario.

La misa en el monumento fue el punto central de la primera jornada, para el fin de semana, los fierles se multiplicarán.

El sacerdote recordó que a los 11 años Ceferino expresó a su padre: “Quiero ser útil”. Ese anhelo lo llevó a estudiar, superar fracasos y madurar una vocación religiosa y social que se consolidó con rapidez. “A pesar de las dificultades, llegó a una gran madurez vocacional en muy poco tiempo. Su vida, corta pero intensa, lo convirtió en un modelo de fe, de interculturalidad y de compromiso”, destacó.

Para el Padre Tono, el mensaje de Ceferino interpela especialmente a los jóvenes: “Muchos caminan sin rumbo, sin encontrar una meta clara. Ceferino muestra que es posible vivir con un horizonte, construirse y ser útil para los demás. Esa es la esperanza que queremos compartir en esta peregrinación”.

Mientras tanto, los alrededores del santuario comenzaron a poblarse de stands gastronómicos y de feriantes. En paralelo, el intendente de Chimpay, Gustavo Sepúlveda, brindó detalles sobre la organización. El pequeño pueblo de entre 7.000 y 8.000 habitantes espera recibir en estos días entre 45.000 y 60.000 visitantes, lo que implica un gran despliegue logístico coordinado entre la Iglesia, el municipio, la Policía, Bomberos, el hospital y Protección Civil.

Un pueblo de 8.000 habitantes que recibe hasta 60.000 peregrinos en pocos días.

Entre las medidas adoptadas se reforzó la iluminación del Parque Ceferino, se habilitaron puestos de electricidad, se dispuso leña para los acampantes y se instalaron nuevas calderas en el predio deportivo, donde también habrá actividades juveniles. Sepúlveda destacó la importancia de brindar comodidad a los visitantes y el impacto económico positivo que la peregrinación deja en la región.

Desde el viernes, los peregrinos comenzarán a llegar de manera masiva al predio. Lo harán a caballo, en bicicletas y caminando desde lugares lejanos. Durante las jornadas se celebrarán misas, oraciones, vigilias y encuentros juveniles que culminarán con la misa de despedida, prevista para la tarde del domingo.

Como es tradición, se reciben ofrendas de alimentos no perecederos, ropa y calzado, y los sacerdotes estarán disponibles para confesiones. Porque en cada canto, en cada paso y en cada gesto solidario, el legado del beato mapuche vuelve a cobrar vida, recordando que su mensaje de servicio y fraternidad sigue más vigente que nunca.

Agenda de la 55° peregrinación en Chimpay