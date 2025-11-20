Confirmado: los restos que encontraron en Concordia son del remisero que trasladó a Pablo Laurta 

Este jueves, se conocieron novedades sobre el caso de Pablo Laurta, acusado de tres homicidios y con una pena de prisión perpetua en curso, fue procesado en Entre Ríos y Córdoba. En las últimas horas, se confirmó que los restos humanos pertenecían a Martín Palacios, una de las víctimas.

Caso Pablo Laurta: los restos que encontraron en Concordia son del remisero desaparecido

Dentro de una bolsa se habían encontrado una cabeza y restos óseos, un brazo y una mano, en avanzado estado de descomposición. A través del Cuerpo Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, por el cotejo de ADN y el cotejo odontológico, confirmaron que los restos pertenecían al remisero.

Previamente, el resultado de los estudios realizados por los peritos de la morgue de Paraná determinó que el cadáver de la víctima presentaba un orificio de entrada en el cráneo, que correspondía a una herida provocada por un arma de fuego.

Con estos datos, se cree que Laurta asesinó a Palacios de un disparo en la cabeza y lo descuartizó, para luego distribuir sus restos en bolsas en diferentes lugares de la provincia.

Ocurrió en la noche del 8 de octubre, cuándo el remisero avisó que tenía un «traslado ejecutivo» hacia Córdoba con su Toyota Corolla blanco de techo negro. Luego de esto, perdió contacto absoluto con su familia.

La Justicia confirmó la prisión preventiva de Pablo Laurta por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre

La Justicia de Córdoba ordenó que Pablo Laurta continúe detenido de manera preventiva por el crimen de su expareja, Luna Giardina, y de su madre, Mariel Zamudio. La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo del fiscal Gerardo Reyes.

El uruguayo está acusado de homicidio calificado por el vínculo, la alevosía y la violencia de género, además del asesinato de Zamudio bajo las mismas agravantes y el delito de violación de domicilio.