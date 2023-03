Crimen de Facundo Castillo, a un mes del juicio: «No sé qué tanto nos servirá a nosotros»

Facundo Castillo era un joven apasionado, alegre, ocurrente y amoroso: así lo definen y recuerdan sus amigos. La muerte de Facundo la madrugada del 19 de diciembre del 2021 lo cambió todo, para ellos y para todo el entorno de Facu. Ramiro Gutiérrez lo atropelló con su camioneta a la salida de una fiesta privada en la Finca La Nonina y lo mató, la justicia determinará su responsabilidad. «Lo que pase con la justicia terrenal sirve para que podamos seguir viviendo en sociedad, pero no sé qué tanto nos servirá a nosotros«, reconoció Tomás, uno de los amigos.

La infancia compartida en las calles del barrio, las primeras experiencias amorosas y miles de anécdotas son las circunstancias que unirán a Facundo y su grupo de amigos para siempre. RÍO NEGRO dialogó con dos amigos muy cercanos de Facundo Castillo, Magdalena y Tomás. Ellos contaron cómo era en la intimidad, cómo lo recuerdan y la preparación que están realizando de cara al juicio que iniciaría en un mes.

“Es complejo definir a Facundo, pero si pienso en él se me viene el cariño y la lealtad que tenía. Siempre estuvimos juntos, desde chicos. Recuerdo que cada vez que me volvía a estudiar a Córdoba, me acompañaba a la terminal y era un mar de lágrimas. Compartimos muchas experiencias juntos, los primeros amores, las primeras salidas, la infancia, adolescencia, todo. Nuestra relación era tan constante que no tengo recuerdos muy puntuales, o capaz están bloqueados” relató Tomas, amigo de la infancia de Facundo.

Facundo era un fanático del deporte y, según describieron sus amigos, una persona con mucha energía y magnético. Él vivía la vida de manera relajada y aprovechando cada momento. “Me acuerdo cuando lo fueron a operar de la rodilla, por tanto jugar al futbol, tenemos una foto de ese momento y tiene una sonrisa gigante, como si fuera a jugar a la pelota” contó Tomas.

Deportista, leal, compañero, todo eso era Facundo Castillo, menos buen cocinero. “Él era muy básico en la cocina, le gustaba la ensalada de tomate y la carne. Fuimos a Europa unos meses y las últimas semanas estaba insoportable por no poder comer carne. Una vez intentamos hacer asado en la casa de mis papás, éramos pibitos, fue un desastre, corrimos la parrilla de lugar, explotaron focos por el calor, terrible. Pero él era así, ocurrente» y de “armas tomar”», compartió Tomas.

El amor de Facundo Castillo

Facundo y Magdalena formaron algo más que una amistad en los meses previo al incidente. De simples vecinos a amigos, y de amigos a vincularse desde el amor y la compañía.

“Mis primeros recuerdos de Facundo son de la adolescencia, yo era tres años más grande, él se juntaba con mi hermana menor. No sé en qué momento se formó el grupo del barrio, pero estaba de moda la serie El Puntero, y les empezamos a decir «Los Pochis». Después la amistad con Facundo pasó a ser algo más y en una fiesta nos dimos un beso. Cuando mi hermana se fue a vivir a otro lado a estudiar «Los Pochis» seguían viniendo a mi casa. Con Facundo formamos otro vinculo, desde el amor y la compañía” compartió Madi, novia de Facundo, entre lágrimas.

Magdalena describió a Facundo como alguien ocurrente y divertido. “Yo pinto al óleo y a él le gustaba el trapo en el que yo limpiaba las espátulas. Quería que le haga un cuadro como el trapo, imposible, incluso me compró metros de tela a cambio de un cuadro que replique el trapo”, recordó Madi.

De cara al juicio ¿Cómo se prepara la familia?

El Ministerio Público Fiscal anunció que a fines de marzo se sortearán los jurados. La familia de Facundo Castillo se prepara para la etapa final del proceso que inició el 19 de diciembre de 2021.

El 17 de abril, a las 8.30, comenzará en el edificio del fuero penal de Cipolletti, el debate público y oral. Esta etapa finalizará, por ahora, el 21 de abril. Sin embargo la querella no descarta que pueda extenderse unos días más.

“Lo que pase con la justicia terrenal sirve para que podamos seguir viviendo en sociedad, pero no sé qué tanto nos servirá a nosotros. Sin dudas la parte más dura y desesperante será cuando termine el proceso judicial, ahí estaremos frente a la real ausencia de Facundo”, remarcó Tomás.

Hace un año y medio la familia y amigos dedican una parte de su vida en pos de pedirle justicia por el asesinato de Facundo Castillo. Panfleteadas, marchas, pintadas de banderas y asistir a las audiencias son algunas de las actividades que realizan a diario las personas que conforman el círculo cercano de Facundo.

“Queremos estar todos los días en sala de audiencias, bancando los trapos. Como venimos haciendo, desde el amor, el respeto y la compañía» resaltó Madi.