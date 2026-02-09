ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Destrozos en una estación de servicio de Chichinales: lo que dejó el fugaz temporal de lluvia y granizo

Duró apenas 20 minutos, pero generó importantes daños en Valle Medio y Alto Valle Este. Algunos vecinos reportaron que parecía un tornado. Es el segundo siniestro que afecta a la región en 15 días.

Florencia Bark

Por Florencia Bark

Daños en un servicompras de YPF Chichinales. Foto: captura.

Desde la Ruta Nacional 22, el domingo se volvió gris repentinamente. El cielo se cubrió de nubarrones y descargó un temporal de lluvia, viento y granizo que azotó en pocos minutos al Valle Medio y Alto Valle Este.

Los daños quedaron a la vista. El evento meteorológico se caracterizó por la intensidad en un lapso de tiempo corto: cayeron 38 milímetros en tan solo 20 minutos y afectó no solo a la producción frutícola sino en casas y edificios.

En Chichinales -una de las localidades más afectadas- la estación de servicio de YPF ubicada en Ruta 22 Km 1117 sufrió importantes destrozos en el sector de compras. Ventanales de vidrio y techos se cayeron por obra del temporal que comenzó pasadas las 17.

«Parecía un tornado», comentaron algunos vecinos. Turistas que pasaban a cargar combustibles en la estratégica parada se sorprendieron del impacto de la piedra sobre las estructuras.

Rápidamente, el personal de la «YPF Full» comenzó a relevar los daños en vidrios y materiales; e iniciar con tareas de limpieza del comercio que quedó completamente fuera de servicio.

Temporal de granizo: daños en casas, tendido eléctrico y fruticultura

En Villa Regina, hubo viviendas y comercios afectados, árboles caídos, anegamientos y daños en la infraestructura eléctrica de la ciudad. El temporal provocó voladuras de techos y acciones solidarias entre vecinos que se organizaron para asistir ante la emergencia.

Desde Edersa, informaron que el temporal afectó especialmente a Chichinales donde muchos árboles cayeron sobre líneas eléctricas, se quebraron postes de media y baja tensión y quedaron en el suelo cientos de metros de tendido eléctrico.

Los primeros reportes de afectación desde las chacras fueron importantes por la etapa del ciclo productivo y se dieron en zonas ubicadas a un kilómetro al sur del ejido urbano de Chichinales.

Productores reportaron daños en montes de manzana Granny Smith y pera Packham’s Triumph, con presencia de golpes visibles sobre la fruta.

Temporal de granizo: segundo siniestro en 15 días

Es el segundo siniestro de gran magnitud en apenas dos semanas en Valle Medio y Alto Valle Este. El 22 de enero pasado los vecinos ya habían sido testigos de la caída de granizo y abundante agua en la zona rural.

En aquella oportunidad, se reportaron importantes daños en peras y manzanas en la localidad de Chimpay y también en Belisle. En Chimpay se concentra gran parte de la producción de cerezas de Río Negro, actividad que también fue afectada por granizo a finales de noviembre, cuando transcurría el tramo final de la cosecha de la fruta de carozo.



