Día de la donación de Órganos: el emotivo mensaje de la mamá de Agustina Fernández

En día de la concientización de la importancia de ser donante de órganos, la mamá de Agustina Fernández, Silvana Capello compartió un posteo reflexionando sobre este acto solidario que realizó su familia luego de conocer el diagnóstico de su hija, la joven pampeana que fue asesinada en un departamento de Cipolletti. “Mi hija salvó vidas”, dice una parte del mensaje.

Hoy, en el Día Nacional de la Donación de Órganos, que promueve la concientización de ser donante, Silvana Capello compartió una publicación en Facebook reflexionando sobre el acto de donar. Después de darse a conocer la muerte de Agustina Fernández, la familia decidió donar los órganos de la joven, ya que su voluntad era ser donante.

“Mi hija no se pudo recibir de médica, pero aun así salvó vidas. A vos mamá que me agradeciste que tú hijo cumplió sus 15 años… él no solo cumplió, sino Agus cumplió su voluntad. Gracias, gracias, gracias por ser mi hija hoy y todos los días eternamente”, expresó en el posteo.

Femicidio de Agustina Fernández: el 5 de julio le diagnosticaron muerte cerebral

Agustina Fernández fue atacada gravemente durante un supuesto robo en el complejo de departamentos en el que vivía. Aquel día se encontraba en la vivienda del presunto agresor, Pablo Parra. Según la teoría de la fiscalía, Parra dejó sola a Agustina en su departamento y se fue a comprar helado. Se ausentó por espacio de dos horas y en esas circunstancias alguien ingresó al inmueble y la atacó salvajemente.

Luego del ataque, Agustina Fernández ingresó al hospital con un cuadro de trauma grave. Las heridas que tenía, las que revestían mayor gravedad eran las que se concentraban en su cabeza. Tres días después no presentaba mejoras, pero seguía con actividad cardíaca y respirando asistida por un respirador. El 5 de julio le diagnosticaron muerte cerebral.

La familia de la joven tomó inmediatamente la decisión de donar los órganos de Agustina y trasladar su cuerpo a La Pampa. En simultáneo a la ablación, esa noche hubo una vigilia frente al establecimiento del hospital de Cipolletti.

Silvana, en aquella ocasión expresó “ella quería salvar vidas, ella donó sus órganos para salvar vidas, era su deseo. A mí me dolió en el alma el momento en el que le estaban haciendo la ablación, yo me partía al medio. Yo quiero que esto tenga una respuesta. Yo estoy en pie por ella”.

A un año del femicidio de Agustina Fernández habrá una marcha

La familia de Agustina Fernández prepara una nueva marcha en Cipolletti para pedir justicia por el femicidio ocurrido en julio de 2022. La convocatoria es para el 5 de julio.

«Exigimos justicia, perpetua para el asesino Pablo Parra», es el mensaje que describe la publicación en la que se difundió la convocatoria. La familia explicó que el motivo de la marcha es “meter presión y que la gente no se olvide del caso”.

El 22 de diciembre la justicia ordenó detener a Pablo Parra y acusarlo por el femicidio de la estudiante pampeana. El fiscal Martín Pezzetta reunió con muchísimo sigilo las pruebas que lo comprometen y lo acorraló después de seis meses de investigación.