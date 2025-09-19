Día Mundial del Colesterol: un enemigo silencioso para tres de cada diez argentinos

Las estrategias para el control del colesterol las debe establecer el médico tratante en cada caso. Foto: ilustrativa.

Según datos de la 4° Encuesta Nacional de Factores de riesgo, en Argentina tres de cada diez personas mayores de 18 años tienen niveles de colesterol LDL más altos que lo aconsejable.

Además, se sabe que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel global. Las estadísticas rebelan que alrededor de 18 millones de personas fallecen por año y esta cifra va en aumento: llegaría a 24 millones de muertes en el 2030.

Frente a este panorama sanitario, la Fundación Bioquímica Argentina (FBA) impulsó una recomendación de un modelo unificado de informe del laboratorio de lípidos y lipoproteínas, consensuada y avalada conjuntamente con cuatro sociedades médicas clave en el área: la Sociedad Argentina de Lípidos (SAL), la Federación Argentina de Cardiología (FAC), la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (Fasen).

Este documento surgió de la necesidad de contar con un informe bioquímico de lípidos y lipoproteínas actualizado según las guías internacionales vigentes, que permita la detección temprana de pacientes en riesgo cardiovascular y el seguimiento de personas con dislipemias, ya que existe una heterogeneidad de valores de decisión clínica en los informes bioquímicos. La búsqueda es armonizarlos a nivel país.

El principal avance es que los informes de laboratorio son más claros. Por ejemplo, ya no se usan valores “normales” universales de colesterol LDL, sino objetivos específicos según el riesgo cardiovascular de cada persona lo que lleva a que dos pacientes con el mismo colesterol LDL pueden necesitar objetivos diferentes. Hoy se sugieren valores de colesterol LDL menores a 116, 100, 70, 55 o 40 mg/dl para personas con riesgo bajo, moderado, alto, muy alto o extremo, respectivamente.

Gabriela Berg, médica y directora del Programa de Control de Enfermedades Cardiovasculares (Procordis) de la Fundación Bioquímica Argentina (FBA) explicó: “Esto garantiza, por un lado, un lenguaje común para un objetivo común, y, a su vez, que el modelo se perciba como un lenguaje construido entre pares”.

“Sabemos que la enfermedad cardiovascular constituye la principal causa de muerte en nuestro país. Ante esta realidad crítica y para contribuir a su prevención, fue que impulsamos este modelo unificado de valores”, expuso Berg.

A partir de su implementación, se espera detectar de manera más temprana y eficaz a los pacientes en riesgo cardiovascular, gracias a la utilización de valores de decisión clínica actualizados y uniformes.

Las estrategias generales para el control del colesterol LDL en cada paciente deben ser establecidas por el médico tratante. No obstante, los cambios de hábitos funcionan y previenen. Entre ellos, practicar actividad física, llevar una dieta saludable y, en algunos casos, es necesario utilizar fármacos para lograr las metas de colesterol LDL en cada paciente.

Colesterol alto: causas y riesgos

El estilo de vida, antecedentes familiares, la edad y el sobrepeso, son factores que influyen. Son factores que incrementan la posibilidad de tener niveles de colesterol elevados.

“El colesterol es una grasa (lípido) que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Todos tenemos colesterol y sin él no podríamos vivir. Sin embargo, tener demasiado puede ser dañino», explicó Walter Masson, cardiólogo y presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos (SAL).

«En especial, un nivel alto de colesterol LDL puede acumularse en las arterias y dificultar el paso de la sangre”, agregó el especialista.

El problema es aún potencialmente mayor porque la acumulación de colesterol en la pared de las arterias produce placas de aterosclerosis (o también conocido como ateroma) lo que aumenta el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Y esto muchas veces no se detecta hasta que ocurre un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular.