En medio de su venta, Carrefour lanza un 50% off en indumentaria: qué otros supermercados tienen ofertas
Tres supermercados ofrecen descuentos en indumentaria. Acá el detalle.
En medio de su venta, la cadena de supermercados Carrefour lanzó un 50% off en indumentaria. La rebaja incluye además la posibilidad de acceder a cuotas sin interés. Pero no es la única marca que lo está haciendo, dos supermercadistas más se sumaron a las promociones.
En los supermercados Carrefour, Coto y Jumbo lanzaron una promoción en indumentaria. Según detallaron, las rebajas incluyen hasta un 50% en pantalones de jean y se podrá acceder a cuotas sin interés.
Las ofertas varían según el local y el modelo elegido. La promoción incluye indumentaria para hombres, mujer, infancias y bebes.
50% en indumentaria: los descuentos en Carrefour, Coto y Jumbo
Jumbo ofrece una amplia variedad de modelos con rebajas del 40% en la mayoría de los productos y del 50% en artículos seleccionados. Entre los modelos destacados figuran:
- Jean Alforzas Mujer Urb a $32.999,4 (precio regular $54.999).
- Jean Hombre Slim Negro Urb a $29.999,4 (precio regular $49.999).
- Jean Mujer Flare Negro Urb a $29.999,4 (precio regular $49.999).
- Jean Hombre 5 Bolsillos Azul Claro Urb a $29.999,4 (precio regular $49.999).
- Jean Niña Wide Leg Gris Urb a $13.799,4 (precio regular $22.999).
- Jean Niño Recto Urb a $17.999,4 (precio regular $29.999).
- Jean Bebé Básico Gris Urb a $12.480 (precio regular $20.800).
En Coto, las promociones alcanzan el 50% de descuento en distintos modelos de jeans para caballeros. Algunos de los artículos incluidos en la propuesta son:
- Jean Amplio Celeste Caballero a $32.499,50 (precio regular $64.999).
- Jean Caballero Chupín Localizado Celeste a $29.999,50 (precio regular $59.999).
- Jean Caballero Clásico Azul Oscuro Localizado a $29.999,50 (precio regular $59.999).
Carrefour por su parte lanzó un esquema distinto de promociones. En este caso, el beneficio consiste en obtener la segunda prenda de la marca Tex con un 70% de descuento, lo que permite combinar distintos modelos en la misma compra.
La lista de los interesados en adquirir Carrefour, tras su puesta en venta en Argentina: uno a uno
Los interesados en esta oportunidad de negocio, que podría ubicarse por encima de los 900 millones de dólares, serían varios jugadores conocidos:
- Decathlon: con participación en 80 países, fue una de las mencionadas por Página 12.
- Inverlat: por ser propietario de la cadena de alfajores y helados Havanna, pero que también controla varias empresas en los sectores de energía y retail.
- La Anónima: de la familia Braun.
- El grupo GDN de Francisco de Narváez
- Mercado Libre.
- Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa)
