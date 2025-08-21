En medio de su venta, Carrefour lanza un 50% off en indumentaria: qué otros supermercados tienen ofertas

En medio de su venta, la cadena de supermercados Carrefour lanzó un 50% off en indumentaria. La rebaja incluye además la posibilidad de acceder a cuotas sin interés. Pero no es la única marca que lo está haciendo, dos supermercadistas más se sumaron a las promociones.

En los supermercados Carrefour, Coto y Jumbo lanzaron una promoción en indumentaria. Según detallaron, las rebajas incluyen hasta un 50% en pantalones de jean y se podrá acceder a cuotas sin interés.

Las ofertas varían según el local y el modelo elegido. La promoción incluye indumentaria para hombres, mujer, infancias y bebes.

50% en indumentaria: los descuentos en Carrefour, Coto y Jumbo

Jumbo ofrece una amplia variedad de modelos con rebajas del 40% en la mayoría de los productos y del 50% en artículos seleccionados. Entre los modelos destacados figuran:

Jean Alforzas Mujer Urb a $32.999,4 (precio regular $54.999).

Jean Hombre Slim Negro Urb a $29.999,4 (precio regular $49.999).

Jean Mujer Flare Negro Urb a $29.999,4 (precio regular $49.999).

Jean Hombre 5 Bolsillos Azul Claro Urb a $29.999,4 (precio regular $49.999).

Jean Niña Wide Leg Gris Urb a $13.799,4 (precio regular $22.999).

Jean Niño Recto Urb a $17.999,4 (precio regular $29.999).

Jean Bebé Básico Gris Urb a $12.480 (precio regular $20.800).

En Coto, las promociones alcanzan el 50% de descuento en distintos modelos de jeans para caballeros. Algunos de los artículos incluidos en la propuesta son:

Jean Amplio Celeste Caballero a $32.499,50 (precio regular $64.999).

Jean Caballero Chupín Localizado Celeste a $29.999,50 (precio regular $59.999).

Jean Caballero Clásico Azul Oscuro Localizado a $29.999,50 (precio regular $59.999).

Carrefour por su parte lanzó un esquema distinto de promociones. En este caso, el beneficio consiste en obtener la segunda prenda de la marca Tex con un 70% de descuento, lo que permite combinar distintos modelos en la misma compra.

La lista de los interesados en adquirir Carrefour, tras su puesta en venta en Argentina: uno a uno

Los interesados en esta oportunidad de negocio, que podría ubicarse por encima de los 900 millones de dólares, serían varios jugadores conocidos: