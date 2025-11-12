Julián Salinas ya tiene quién lo acompañe en la Regata: compartirá el bote con un actual subcampeón del mundo

Antes de comenzar la última etapa de la Regata 2025, Julián Salinas y Juan Ignacio Cáceres ya imaginaban ver sus nombres grabados en los pergaminos dorados de la icónica travesía. Pero la vieja y siempre vigente frase “la Regata se termina en Viedma” les comenzó a susurrar al oído que para quedar en la historia, primero hay que saber sufrir.



La bomba que extrae el agua del bote comenzó a fallar, el triunfo que parecía cantado se comenzó a desinflar y hubo que apelar a otras virtudes para que sueño no se esfume a manos de la dupla compuesta por Damián Pinta y Abraham Saavedra, sus rivales directos en la última Regata.

“Creo que la gran fortaleza física de Juan (Cáceres) fue clave para sobrellevar esos momentos. Además de lo que pasó en esa última etapa, yo venía medio descompuesto desde la tercera. Incluso estuve con suero a mitad de la carrera. Lamentablemente para el año que viene Juan no va a estar conmigo defendiendo el título”, nos cuenta Julián Salinas sobre la ausencia de Cáceres, que está actualmente con la selección argentina de velocidad.



Julián Salinas y Juan Ignacio Cáceres, al momento de ganar la Regata 2025. (Foto/Marcelo Ochoa)

La busqueda de un par hacia la defensa del título de la Regata

Ayer por la tarde, Río Negro le consultó a Salinas sobre quién lo iba a acompañar en la Regata de los 50 años. “¿Quién va a ser mi compañero en el 2026? Todavía no te lo puedo decir porque faltan confirmar algunas cosas, pero ya tengo un compañero. Y es argentino”. Salinas lo aclara porque se especulaba que también podía hacer dupla con algún palista español. “Había estado charlando con gente de afuera, pero el tema de costos por traslado y estadía se hace complicado”, asegura el representante de la Escuela Huilliches de Choele Choel.

Cuando ya caía la noche sobre la región, pasaron cosas en el entorno de Julián de cara a la travesía que se largará el próximo 8 de enero. El entrerriano Agustín Ratto, subcampeón mundial sub-23 en la última cita celebrada en septiembre en Hungría, será quien acompañe a Julián en la próxima Regata.

Agustín Ratto saluda a Juan Ignacio Cáceres a la llegada a Viedma en la Regata 2025. El año que viene lo reemplazará en el bote junto a Julián Salinas.

Ratto tomó parte de la edición 2025 y lo hizo junto al también entrerriano, Alan Nielsen, y finalizaron terceros, detrás de Salinas – Cáceres y de Damián Pinta – Abraham Saavedra. Será la tercera participación de Ratto en la Regata ya que en el 2023 corrió junto al palista del Valle Medio Joaquín Sánchez Blazica.

Salinas – Ratto será una dupla cargada de juventud y explosión ya que se trata de dos de los mejores palistas sub-23 del planeta. En el Mundial de Hungría el entrerriano fue medalla de plata y Julián estuvo muy cerca del bronce.

Con apenas 21 años, la temporada 2025 ha sido increíble para el joven palista choelense. Luego de ganar la Regata, comenzó su preparación para la gira europea donde obtuvo la medalla de plata en el afamado Descenso del Sella y terminó cuarto en Sub 23 en la cita ecuménica de Gyor, en Hungría. Pero para Julián, no hay nada como la Regata.

“Ir a defender el título con Juan Ignacio o con un compañero nuevo, va a ser difícil igual. Se nos viene una regata muy dura, van a estar todos muy fuertes. Reaparecen los hermanos Balboa, Martín (Mozzicafreddo) y el Piri (Néstor Pinta) conocen mucho el río y más en esta prueba. Va a ser un honor poder competir con ellos y compartir el río”, se ilusiona el choelense, uno de los mejores palistas que tiene el país.



“Esta Regata de los 50 años va a ser una fiesta espectacular, particularmente disfruto mucho del maratón. Va a ser algo único. Hay mucha expectativa entre la gente y todavía faltan dos meses para que arranque. Todos quieren correrla y hay mucho entusiasmo. Esto nunca pasó…”

La victoria de Julián Salinas junto a Juan Ignacio Cáceres en la Regata del Río Negro está incluida en el documental “Una Historia escrita en el agua”, 50 años de la Regata más larga del mundo, que se estrenará este sábado desde las 14 en el Centro Municipal de Cultura de Viedma.

