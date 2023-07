Las Palmas: el entramado del boliche donde desapareció Ávalos y su reapertura con el MPN en contra 

Sens, ex Las Palmas, se encuentra en Primeros Pobladores 2015. Foto: Florencia Salto.

El estudiante Sergio Ávalos desapareció en el lugar hace 20 años y aún no hay responsables. Cerró durante la pandemia y hoy vuelve bajo el nombre de «Sens». El municipio intenta prohibir su reapertura y en el Deliberante se debate si corresponde o no abrir las puertas del lugar. Son algunos de los puntos del controversial entramado por la posible reapertura de lo que fue Las Palmas este sábado, que dio de qué hablar a todo Neuquén.

La noticia de la reapertura del local bailable Sens, donde funcionó Las Palmas, llegó a principio de junio, pero parece que fue hace meses. Es que causó una catarata de idas y vueltas entre su dueño, Nicolas Vaamonde, el municipio y el deliberante.

Las Palmas es el boliche que durante mucho tiempo funcionó en un gran salón en la calle Primeros Pobladores 2015, reconocido en la ciudad y uno de los más grandes. Por la pandemia cerró, pero eso no hizo que su nuevo dueño, Nicolas Vaamonde, no vea su potencial, y hace un año comenzó con el proyecto.

La topísima apertura del boliche que tuvo una inversión de más de 100 millones de pesos, sería este sábado con la presencia del DJ Fer Palacio. «Fue una inversión enorme, pero pudimos darle lo que buscábamos», manifestó Vaamonde. Así, indicó que se cambió tanto la fachada como el interior. «Tiene un estilo distinto», aseguró. Algunas de las modificaciones fueron: nuevos pisos, baños, iluminación, pantallas y escenario.

Sens tuvo una inversión de más de 100 millones de pesos. Foto: Florencia Salto.

La novedad de su inauguración no tardó en llegar a los oídos de la familia de Sergio Ávalos. Ahí fue visto por última vez y la investigación apuntó a que había sido agredido hasta la muerte por la seguridad del lugar. La familia Ávalos y su abogado manifestaron su rechazo por la apertura. Hicieron hincapié en que el boliche estuvo abierto durante muchos años luego de la desaparición de Sergio y sugirieron que no debería haber abierto nunca.

«El hecho de reabrirlo es como decir que la situación pasó en otro lado, como si se abriese la ESMA», manifestó en una oportunidad el abogado de la familia, Sergio Heredia. En este sentido, Vaamonde expreso: «nosotros queremos lo mismo que la familia, que la justicia de respuestas, que es lo que todos estamos esperando«.

El municipio también se hizo eco de la noticia y rechazó el proyecto. La secretaría de Coordinación e Infraestructura afirmó que no se habían realizado los trámites municipales y que la zona no estaba habilitada para este tipo de actividades.

El empresario indicó que Las Palmas siguió funcionando 17 años más después de la desaparición del estudiante universitario y le fueron otorgadas unas ocho licencias comerciales municipales durante ese período. Además, aseguró que presentó todos los documentos a la municipalidad y que las restricciones lo tomaron por sorpresa.

Ante las restricciones del municipio, la semana pasada presentó un comodato y documentación de los planos técnicos para poder evaluar la infraestructura, la inspección se realizó finalmente el miércoles.

El jueves la municipalidad de Neuquén concretó la clausura del edificio. La medida efectivizada por inspectores y custodiada por policías despertó el enojo no solo del propietario del comercio, sino también de los trabajadores que fueron convocados para el boliche. Muchos cortaron la calle y la Ruta 22.

Vaamonde confirmó que la clausura «no frenará la apertura del comercio». Explicó que la municipalidad clausura el comercio por cuestiones que «no tienen razón de ser». «El sábado abriremos como una fiesta privada», aseguró.

Al mismo tiempo, el ejecutivo presentó en el Deliberante una ordenanza que buscará la absoluta prohibición de actividad bailable en el predio donde se pretende abrir «Sens», el nuevo nombre del local.

El empresario Nicolás Vaamonde aseguró que iniciará acciones legales porque hace 6 meses que realiza trámites en el municipio (Florencia Salto)

En sus argumentos, la propuesta menciona que la porción de ciudad donde está ubicado el local «ha sufrido incontables modificaciones y ampliaciones en función de la continua dinámica de crecimiento y desarrollo de la ciudad».

Desde el MPN no pudieron prohibir la apertura, por lo que el tema pasó a comisión. Luego de ese debate se libraron las invitaciones para Asunción y Mercedes Avalos (papá y hermana de Sergio Avalos) para una reunión ampliada el 25 de julio en el Concejo. El lunes, el Deliberante ingresará a un receso legislativo de 2 semanas.

Las Palmas: la lujosa renovación del local bailable

La apertura será «extraordinaria«, aseguró Vaamonde. Las pantallas y los juegos de luces serán la joya del lugar, además de la presencia del Dj Fer Palacio «que se vende por sí solo», afirmó.

Vaamonde mencionó que se instalaron más de 70 cámaras de seguridad en el lugar. «Yo quiero que en este espacio la gente se sienta segura y esté segura», expresó. Añadió que también se agregó un domo con identificación de rostro.

Las Palmas: el rechazo de la familia Ávalos por la reapertura del boliche

La causa aún está abierta y su familia sigue pidiendo justicia. Tanto su abogado como la familia dieron a conocer el rechazo de la reapertura del boliche. «Las Palmas es un símbolo de las cosas más nefastas que pasan en la democracia, no estamos de acuerdo con que el municipio permita su apertura», manifestó Heredia» «El hecho de reabrirlo es como decir que la situación pasó en otro lado, como si se abriese la ESMA», agregó.

Por su parte, la hermana del estudiante desaparecido manfiesto: «Revivir lo que le pasó a mi hermano es de todos los días, sin tener en cuenta el lugar donde Sergio desapareció».

Según comentó la mujer, el boliche permaneció cerrado durante 10 años luego de lo sucedido, pero finalmente volvió a funcionar. «Quisimos que no se abriera, pero no hubo respuesta y se volvió a abrir», relató. «Volvieron a pasar cosas con los jóvenes, cosas que tenían que ver con el personal de seguridad», aseguró.

Para el abogado de la familia, Sergio Heredia, la información obtenida de la investigación ya son concluyentes.

Asunción y Mercedes Avalos, padre y hermana de Sergio, durante la marcha a 20 años de la desaparición de Sergio. Foto: Matías Subat.

Las Palmas: el municipio busca su prohibición

El secretario de Coordinación e Infraestructura de la municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, dialogó acerca de los motivos que llevan al ejecutivo a insistir con la marcha atrás de la apertura y afirmó que no se realizaron los trámites municipales.

Aseguró que recibieron la solicitud para determinar si el uso del suelo habilitaba el funcionamiento para boliche «pero esa zona no está habilitada para este tipo de actividades y fue lo que se informó desde Obras Particulares», aseguró.

Nicola negó la realización de trámites de permisos municipales en el área de Obras Particulares para llevar adelante el proyecto. «Lo que llegó fue la semana pasada y se contestó que no era de uso para el sector», afirmó. Aseguró que los planos no están actualizados y que hay falta de documentación que permita evaluar y analizar el tipo de actividad a desarrollar. «Lo que se haya hecho se hizo sin permiso municipal, no se ha podido controlar», garantizó.

Por su parte, el dueño de Sens aseguró que presentó todos los documentos a la municipalidad y que las restricciones lo tomaron por sorpresa.

Ante las restricciones, el jueves se presentó un comodato y la documentación de los planos técnicos para poder evaluar la infraestructura. La inspección se realizó finalmente el miércoles: se constataron los planos en cada rincón del edificio, además se sacaron fotos y se efectuó un relevamiento. El recorrido contó con la presencia de tres inspectores municipales y se mostraron las refacciones.

Finalmente el municipio decidió clausurar el edificio y prohíbir la apertura. La medida efectivizada por inspectores y custodiada por policías despertó el enojo no solo del propietario del comercio, sino también de los trabajadores que fueron convocados para el boliche. Muchos cortaron la calle y la Ruta 22.

Las Palmas: el MPN busca la prohibición de la actividad bailable en el predio

Se trata de un proyecto de ordenanza que el Ejecutivo de la ciudad presentó en el Concejo Deliberante y que buscará la absoluta prohibición de actividad bailable en el predio donde se pretende abrir «Sens», el nuevo nombre del local.

En el artículo 1, el proyecto de ordenanza redactado por la gestión de Mariano Gaido establece: «Prohíbase en el corredor indicador urbano cM2 delimitado por las calles Primeros Pobladores al Noreste, desde la rotonda de acceso a la ciudad ubicada al este, hasta la calle Intendente Linares al oeste; el uso de actividades recreativas, nocturnas, salón de fiestas, café concert, confitería bailable, discotecas, establecimiento gastronómico con actividad bailable, espacio bailable, conforme surge en Anexo I que forma parte de la presente ordenanza».

En los argumentos, la propuesta menciona que la porción de ciudad donde está ubicado el local «ha sufrido incontables modificaciones y ampliaciones en función de la continua dinámica de crecimiento y desarrollo de la ciudad».

«Estas modificaciones y ampliaciones responden a necesidades coyunturales donde se consideran los aspectos ambientales y el desarrollo sustentable para la planificación y la convivencia mixta residencial y comercial y en determinadas zonas o corredores», reza el escrito.

«El boliche funcionó muchos años después de ese tremendo hecho, sin embargo, ahora lo quieren prohibir», manifestó el empresario.

Varias concejales (Libres del Sur, el FITU, Avanzar y el PJ) adelantaron que, independientemente de los intereses empresarios y de las maniobras del municipio, «no puede haber una fiesta» allí donde desapareció el estudiante de Economía y que hasta que no se resuelva la causa, no autorizarán la actividad.

Con una postura diferente, la oposición al MPN (PRO, DC, UCR, Juntos por Neuquén) se negó a aprobar el expediente que prohibe la actividad al empresario. Fue por la desprolijidad del trámite y por entender que se trata de una ordenanza «a medida».

Desde el MPN no pudieron prohibir la apertura, por lo que el tema pasó a comisión. Luego de ese debate se libraron las invitaciones para Asunción y Mercedes Avalos (papá y hermana de Sergio Avalos) para una reunión ampliada el 25 de julio en el Concejo. El lunes, el Deliberante ingresará a un receso legislativo de 2 semanas.