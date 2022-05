María Eugenia Vidal: «Hay que esperar a ver qué decide Mauricio Macri»

La diputada de Juntos por el Cambio (JxC) y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sostuvo ayer que «es muy temprano para definir candidaturas», al arribar a la provincia de Córdoba para participar de diferentes actividades. Tras haber estado en Chubut, San Juan y Neuquén, viajó allí para reunirse con empresarios en la Bolsa de Comercio de la capital provincial, para reunirse con empresarios.

En diálogo con La Nación, planteó que nadie debe influir sobre la decisión final que tome Mauricio Macri respecto a una eventual candidatura presidencial, una posibilidad que agitó las aguas en la coalición opositora en las últimas semanas.

«Siempre dije lo mismo: el rol de Mauricio lo define Mauricio. No lo define nadie por él; para mí es un líder dentro de JxC muy importante, muy relevante. Para empezar por su experiencia presidencial porque nadie, de todos los líderes de la coalición, estuvo en los zapatos de un Presidente, solo él. Lo que quiera hacer de acá a futuro es una decisión de él», declaró.

«–¿A usted le gustaría que fuera candidato?, preguntó la periodista, tras lo cual, Vidal respondió: «No se trata de lo que a mí me gustaría. Primero, él no explicitó ninguna decisión en ese sentido. Hay que ser respetuosos, esperar a ver qué decide él y no condicionarlo con ninguna opinión. Ni mía ni de nadie.

Ante los empresarios, Vidal dijo que el tema Milei “estaba cerrado”. «Cuando digo que está cerrado, digo que mis prioridades hoy pasan por otro lado. JxC puede debatir y tiene un espacio para hacerlo. Creo que nuestra cabeza, nuestro corazón, tienen que estar donde está la gente (…) Las peleas de la militancia, de la política, no son los de los ciudadanos de todos los días…

María Eugenia Vidal: otras definiciones

– «Vamos a escuchar a cada sector porque queremos ver cuáles son los obstáculos que les impiden crecer y trabajar juntos para que las cosas sucedan».

– «Yo quiero ser Presidenta, pero no estoy apurada, quiero transformar mi país, pero cuando me toca, si me toca».

– En medio de las disputas de la coalición opositora, remarcó que «es mucho más importante el para qué que el quién».

– Sobre su postulación a la Presidencia de la Nación, reiteró que «puede ser en 2023 o en 2027».