Nutrición de montaña: Centenario comparte las claves para una buena alimentación en trekking y running

Los senderos de Neuquén y Río Negro se llenaron de bastones, mochilas y zapatillas con barro. Cada vez más corredores de la zona se animan a desafíos de larga distancia en las bardas y montañas. Así, aparece una pregunta que ya no pertenece solo al alto rendimiento: ¿qué, cómo y cuándo comer para que la experiencia de trekking o running resulte segura?. En Centenario, durante la charla “Nutrición clave para el rendimiento en Trekking y Trail Running”, el licenciado en Nutrición y especialista en Deporte, Santiago Grivel, brindará algunas respuestas: “La idea consiste en que la actividad no se transforme en un sufrimiento”.

Se realizará este lunes 12 de abril a las 19 en el Club de Leones, en San Juan Bosco 316. La entrada se canjea por un alimento no perecedero, que luego tendrá un destino solidario. La organización está a cargo del grupo Pioneros Trek, con invitación del Picadero Trail Team y el respaldo de comercios e instituciones locales.

Trekking y running: cómo sostener la energía, reducir el riesgo de lesiones y disfrutar

“El objetivo es una charla orientada de forma directa a trekking y trail, que no significa nutrición saludable en general. Se trata de nutrición deportiva aplicada a esas dos actividades”, explicó Grivel. Para el profesional, la alimentación adecuada funciona como uno de los pilares del rendimiento junto con el entrenamiento, el descanso y la hidratación. Permite completar recorridos, sostener la energía, reducir el riesgo de lesiones y, sobre todo, disfrutar la salida.

Grivel nació en Cinco Saltos y reside en Córdoba capital. Es licenciado en Nutrición por la Universidad Nacional de Córdoba, profesional adscripto en las cátedras Metodología de la Investigación y Nutrición Aplicada al Deporte y la Actividad Física, integrante de un grupo de investigación en nutrición deportiva y responsable del programa Salud Deportiva dentro de Salud Integral, en la Secretaría de Extensión de esa casa de estudios.

Cada vez que regresa al Alto Valle atiende deportistas de Pioneros y del Picadero, lo que lo llevó a impulsar esta capacitación específica para montaña. Preparó corredores para pruebas de autosuficiencia como La Misión, donde cada participante debe cargar toda su comida, y para carreras con puestos y bolsas de asistencia como Patagonia Run.

En todos los casos observa distancia, tiempo objetivo, gustos personales y posibles patologías. Distingue siempre tres momentos clave: antes, durante y después del esfuerzo. La etapa posterior suele quedar relegada, aunque define la recuperación y la continuidad de la vida cotidiana.

¿La regla de oro? “El día de la carrera no entra nada nuevo”, remarcó. Toda bebida, gel o comprimido debe pasar por pruebas en los entrenamientos previos. Aun así, consideró a los suplementos como aliados prácticos por peso y comodidad, aunque no indispensables.

La hidratación ocupa un lugar central. Cada persona pierde líquido y electrolitos a un ritmo distinto, por eso propuso medir la tasa de sudor durante los entrenamientos. Recomendó no limitarse al agua y alternar con bebidas deportivas que aporten sodio, potasio e hidratos de carbono. “No conviene esperar la sensación de sed. Cuando aparece, ya existe cierto grado de deshidratación”, advirtió.

Los carbohidrato también son fundamentales. Grivel los definió como la principal fuente de energía en la mayoría de los deportes y en particular en el trekking y el trail running. Señaló que la recomendación siempre se calcula según el peso corporal y que importa tanto el tipo de hidrato (simple o complejo) como el momento de consumo: antes de la salida para llegar con reservas, durante para sostener el esfuerzo y después para favorecer la recuperación. Lejos de la “mala fama” que a veces arrastran, los ubicó como clave para el rendimiento y para evitar la fatiga prematura en la montaña.

Sobre la moda de los suplementos, marcó matices: con una buena base alimentaria resulta posible cubrir la mayor parte de las necesidades, incluso en montaña. Diferenció productos de uso diario y de «uso agudo» para día de carrera.

En la charla del lunes 12 de abril dictará una guía sobre macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y grasas), ejemplos concretos de comidas previas, durante y posteriores a la actividad, pautas de hidratación y un capítulo sobre suplementación en carrera. El eje se centrará en la práctica y en la posibilidad de que cada persona adapte la teoría a su propio cuerpo. “La idea consiste en que todos se lleven algo útil para aplicar en su próxima salida a la montaña”, resaltó.

Nutrición clave para el rendimiento en Trekking y Trail Running: dónde y cuándo