Quién era la docente de 51 años encontrada muerta en Santa Fe

María Itatí Yossen, de 51 años, era vicedirectora de la Escuela Especial N.º 2009 Bernardo de Monteagudo, en la ciudad de Santa Fe. La mujer fue encontrada muerta este sábado en un departamento del barrio Sur, donde también hallaron sin vida a su expareja, Fabio Firmapaz, de 50 años. La Justicia investiga el caso bajo la principal hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

Conocida cariñosamente como “La Gringa” o “Seño Itatí”, Yossen era una docente muy querida por sus compañeros de trabajo y por la comunidad educativa. Quienes compartían con ella la tarea cotidiana destacaban su compañerismo, amistad y solidaridad, además del compromiso con la educación pública.

El 23 de febrero de este año había conseguido titularizarse como vicedirectora de la Escuela Especial N.º 2009 Bernardo de Monteagudo, ubicada en inmediaciones del Parque Sur. Se trataba de un logro profesional que había recibido con mucha alegría.

Tras conocerse su muerte, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), seccional La Capital, publicó un mensaje para despedirla y acompañar a sus familiares y compañeros.

“En este momento de tanto dolor, junto a toda la comunidad educativa que siempre la recordará por su compañerismo y amistad, hacemos llegar nuestro acompañamiento a sus familiares y compañeras/os por esta dolorosa pérdida”, expresaron desde el gremio.

También resaltaron su compromiso con la defensa de la educación pública: “María Itatí siempre estará presente en nuestra lucha, la recordaremos por su gran compromiso con la defensa de la Escuela Pública”. El comunicado concluyó con una despedida: “¡Hasta siempre, Compañera!”.

Cómo encontraron muerta a la docente en Santa Fe

El procedimiento policial comenzó después de que familiares de Yossen advirtieran que no podían comunicarse con ella desde las primeras horas del sábado. La preocupación aumentó al observar que su automóvil permanecía estacionado y que la mujer no respondía los llamados ni atendía la puerta del departamento.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Firmapaz habría citado a su expareja en la vivienda alrededor de las 7 de la mañana.

Cuando los efectivos ingresaron al inmueble, encontraron a la docente sin vida sobre una cama, en una habitación de la planta alta. El hombre, en tanto, estaba en la planta baja, junto a una escalera, suspendido de una soga.

Los investigadores buscan establecer cómo ocurrieron ambas muertes. Entre las hipótesis se analiza la posibilidad de que Yossen haya sido asfixiada con una almohada u otro elemento similar, aunque esa circunstancia todavía no había sido confirmada oficialmente.

Los resultados de las autopsias y los peritajes serán fundamentales para determinar las causas y las circunstancias en las que se produjeron las dos muertes.