Resolver el enigma de los sismos de Vaca Muerta se volvió un laberinto

Un grupo de científicos chilenos, otro grupo argentino, abogados ambientalistas de Buenos Aires, comunidades mapuches, un enorme depósito subterráneo de gas y un pueblo vendido a un petrolero que ni sabía que existían, todo sacudido por sismos que nadie explica oficialmente. Lo que bien podrían ser elementos de una trama de ficción forman la realidad que viven los vecinos de Sauzal Bonito, en el corazón de Vaca Muerta. El Gobierno, ante sus reclamos, parece haber montado un laberinto sobre una situación imposible de esconder, pero que, de tener como responsable a la hidrofractura, tendría un impacto social del que sería imposible volver.

El peligro es real, al punto que el mismo Gobierno provincial ha proyectado, desde el año pasado, un plan de contingencia que incluye la construcción de casas antisísmicas y reparación de otras, más un plan de evacuación. Todo como una respuesta al terror de los vecinos que cuentan cómo se despiertan de madrugada por el ruido de las cosas que se caen, duermen afuera de sus casas por seguridad, descubren rocas que se desprendieron sobre los caminos y están hartos de reclamos sin respuesta.

El presidente de la comisión de fomento, Fernando Wircaleo, contó que ya recibieron una camioneta 4×4 de YPF y esperan dos más de Tecpetrol para que se movilicen los cuatro vecinos que están siendo capacitados para ser parte de Defensa Civil. Su tarea será asistir a los vecinos cuando haya un temblor, por ejemplo, tomándoles la presión. Además, indicó que se destinó un tráiler para un vecino en situación de emergencia por el mal estado de su vivienda y esperan que esta semana comience la construcción de siete casas para las familias más complicadas. Estimó que será un proceso rápido porque se utilizará el sistema de bloques encastrados de madera de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone).

En paralelo, los vecinos se reunieron para convocar a la localidad al gobernador Omar Gutiérrez y al secretario general del sindicato de petroleros privados, Marcelo Rucci. Relataron que un vecino viajó especialmente a Neuquén capital, pero en Casa de Gobierno se negaron a recibirle la nota. Superados varios obstáculos más, el viernes lograron enviar la invitación de manera virtual y dejar la pelota del lado de los dirigentes.

Entrando al laberinto, desde los hidrocarburos no convencionales

A Sauzal Bonito se ingresa desde la Ruta 17, justo a la mitad de camino de Cutral Co/Plaza Huincul y Añelo. Está a la vera del río Neuquén, rodeado de yacimientos, entre ellos la estrella del gas no convencional, Fortín de Piedra. Sin embargo, la discusión que vincula al «fracking» y los sismos viene de antes de la instalación de Tecpetrol, empresa subsidiaria del Grupo Techint, de Paolo Rocca.

Las viviendas precarias se parten como si fueran de papel (Matías Subat)

A mediados del 2013, con la firma del convenio de YPF y Chevron para el desarrollo de los no convencionales, se anunció que Sauzal era una de las localidades del paquete sobre las que se haría una inversión de mil millones de pesos en obras (en la zona YPF explota el yacimiento de gas no convencional La Ribera). Casi de inmediato, el por entonces gobernador y actual armador indiscutido del MPN, Jorge Sapag, defendió la técnica de fractura hidráulica. En 2014, ante el Consejo Federal de Medio Ambiente, dejó un punto claro: «no hay manera posible de hacer lugar a un fundamentalismo ambientalista que nos lleve a decir que el gas y petróleo no pueden ser extraídos por razones ideológicas”.

Un año después, el 19 de noviembre de 2015, a las 14.55, el tema renació con un sismo de 4.5 de magnitud sacudió a Vaca Muerta. Desde ese momento, los 300 vecinos no se quedaron callados y el tema se instaló en la agenda petrolera. La pregunta inevitable (y contrafáctica) es ¿se habría conocido esta situación sin esa gente viviendo justo en ese lugar?.

Ese sismo, que se originó 12 kilómetros al sudeste de Sauzal, dejó como dato clave que su epicentro ocurrió a 3.2 kilómetros de profundidad, o sea, que fue superficial, señal que se vincula a los sismos inducidos para diferenciarlos de los naturales (tectónicos), que son a más de 100 kilómetros de profundidad. Son estos últimos sobre los que se habla desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) cada vez que se aclara que la provincia se encuentra dentro de la zona sísmica.

Al ser consultado sobre si la actividad hidrocarburífera podía causar temblores, el geofísico Gustavo Cartens explicó que «no se puede negar que, en general, induce sismicidad de poca magnitud. Eventualmente puede haber un efecto un poco mayor, pero para saber eso es necesario monitorear con una red de sismógrafos para detectar el hipocentro, o sea, dónde se produce. Si son profundos probablemente sean sismos tectónicos, si son superficiales, probablemente sean provocados por acción humana».

Cartens sumó dos elementos importantes para el análisis. Uno es que «es posible, pero poco probable» que la creación del embalse Los Barreales, sobre la falla de la dorsal Huincul, hay causado actividad sísmica, pero «no se puede descartar a la hora de estudiar lo que ocurre en la zona». El otro es que no solo la hidrofractura puede inducir sismos, sino también la inyección de líquidos, en mayor medida, para la deposición final de aguas de formación (pozos sumideros) y, en menor medida, para recuperación secundaria. «Normalmente, según estudios de lugares más desarrollados, como Estados Unidos, en el 90% de los casos está relacionada a la inyección y en un 10%, a la fractura», detalló.

Los siguientes sismos fuertes volvieron a ser superficiales. Por ejemplo, en 2017 hubo uno de magnitud 4.4 a 12.5 km de profundidad, en enero de 2019, la recordada seguidilla que sacó de funcionamiento la bomba de agua, tuvo el temblor más fuerte, de magnitud 4, a 7.5 km de profundidad y lo mismo pasó con la secuencia de junio del 2020, cuando se hizo público que Shell había suspendido su actividad, pero no era la primera ni la única operadora en tomar esta medida. La última serie de temblores ocurrió desde mediados de abril hasta comienzos de abril, también superficiales y con repercusión mediática, por lo que una vecina, Lorena Sandoval, opinó: «raro que desde que comenzamos a difundir los sismos todo paró».

El laberinto tiene forma de red…de monitoreo

El Programa de Monitoreo Sísmico de Neuquén fue creado a través de la resolución 54, publicada en el Boletín Oficial del 21 de mayo del 2021. Así se oficializó un acuerdo firmado un año antes entre el Gobierno provincial y el Inpres. Según la publicación, se instalarán 16 estaciones sismográficas, aunque en el anexo que marca sus ubicaciones se aclaró que «se tratan de datos provisorios y sujetos a modificación de acuerdo a como se defina la implementación final de la red de sismógrafos». Desde el Ejecutivo se informó que 14 serán instaladas en territorio neuquino, dos en el rionegrino y 12 del total serán donadas por operadoras.

La inversión millonaria en Vaca Muerta contrasta con la precariedad con la que se protegen los sismógrafos (Matías Subat)

El acuerdo anterior al que se hizo referencia es de junio de 2019, cuando se instalaron sismógrafos en Añelo y Sauzal Bonito. Este año se conoció que se había colocado un tercero en Sierra Barrosa, cuando se informó que el 21 de febrero lo habían vandalizado. Sobre el resto no hay anuncios y la titular del Inpres, Patricia Alvarado, pidió entender que se fabrican y compran afuera del país y que, luego, deben ser puestos a punto y se debe capacitar al personal.

Alvarado explicó que el estándar que tiene Argentina para localizar automáticamente un movimiento “es de ocho estaciones sismológicas, en tanto que si uno quiere triangular dicha información para caracterizar los movimientos es necesario contar, por lo menos con tres instrumentos garantizados con buena conectividad y que rodeen al sismo”.

Una vez que se instalen los sismógrafos que contempla el plan, se deberán recoger datos durante al menos un año para poder hacer análisis, según expuso en el 2019 el, por entonces, director del Inpres, Alejandro Giuliano.

La funcionaria también cuestionó la información que provee la Red Geocientífica de Chile, un grupo que estudia la sismicidad neuquina desde 2015, por no pertenecer a organizaciones oficiales gubernamentales. Los profesionales respondieron que usan los datos de las estaciones red sismológica mundial próximas a la zona. Afirmaron que sus estimaciones son excelentes, con un margen de error de +/-8 km, pero que incluso el propio Inpres reconoce que «el error de localización en la zona varía de 15 km a 20 km».

La Red chilena es la que informa sobre todos los sismos a los vecinos de Sauzal. Desde el Inpres se aclaró que no se publican los menores a una magnitud de 2.5 en ninguna parte del país. Además, Neuquén firmó con este organismo un acuerdo de confidencialidad sobre estos, que son llamados «microsismos«. En 2019, la por entonces subdirectora del Inpres, Silvana Bustos, explicó que «al investigarlos y seguir su evolución, notás si empieza a haber una modificación» y aclaró que tienen que ser medidos de cerca para poder tener las características exactas.

Antes de la red estatal, entre noviembre del 2014 y junio del 2016, dos investigadores de San Juan parte del Instituto Volponi (conocido en la zona porque es contratado por empresas de hidrocarburos) habían colocado 11 estaciones en la zona como parte de su estudio «Sismicidad en la cuenca neuquina, monitoreo de la actividad de fracking en la formación Vaca Muerta».

En ese momento, los geofísicos Silvina Nacif y Sebastián Correa Otto confirmaron la actividad sobre la dorsal Huincul y recomendaron más estudios. Recientemente, durante una charla para la Asociación Geológica Argentina, Correa Otto indicó que no había sismicidad en la zona hasta el 2015, según los registros de 50 años del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Junto a su colega Silvana Spagnotto explicaron que no pudieron asociar los temblores a causantes naturales, pero podrían estar vinculados a una falla que ya existe que no se habría activado sin la inyección de fluidos, que pueden migrar: «eso explica por qué en otros lugares donde hay fracking no hay sismos».

Un amparo para salir del laberinto

A mediados del año pasado, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), con base en Buenos Aires, presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal para que se tomen medidas que aseguren que la actividad hidrocarburífera no cause sismos. «No solicitamos que se frene la actividad, sino que no se realicen nuevas fracturas», aclaró en esa oportunidad el coordinador de asuntos legales, Santiago Cané.

La organización, formada por abogados y profesionales de otras materias con una alta especialización en ambientalismo, publicó durante el último agosto un informe del doctor en ingeniería, cartógrafo y geógrafo, Guillermo Tamburini Beliveau, y del geógrafo e investigador del Conicet, Javier Grosso. En el documento se indicó que entre 2015 y 2020 se registraron 206 sismos. Grosso, quien es reconocido en la zona por su seguimiento, aseguró que a la actualidad ya son más de 350.

Dormir con el peligro y mirarlo constantemente en las viviendas de Sauzal Bonito (Matías Subat)

Sin respuesta sobre el pedido de amparo, el 9 de mayo la FARN emitió un comunicado en el que se detalló la evolución del proceso. Consignaron que el Juzgado Federal de Neuquén resolvió que correspondía al fuero local. Se apeló y la Cámara Federal de General Roca resolvió que la causa es de competencia federal por los riesgos interjurisdiccionales, pero la remitió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no se ha expedido. Por eso, la organización cuestionó «el Máximo Tribunal de Justicia del país tiene la responsabilidad de garantizar el derecho al acceso a la justicia ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, que ya es ley en Argentina, sin embargo guarda silencio desde febrero respecto de las urgentes medidas que se solicitaron».