Un mundo distópico imaginado desde Bariloche

“La resistencia del arte sano” es la nueva novela de ciencia ficción del barilochense Marcos Easdale.

La historia, distópica, transcurre en el siglo XXII en un mundo gobernado por la inteligencia artificial. Ya no existen los artistas ni los actores. Todo es creado por la digitalización. Pero en ese contexto surge una organización llamada Resistencia del Arte Sano, que tiene la misión de hacer ver al resto de la sociedad que el único arte genuino es el creado por los humanos.

“Esta organización vive en un mundo analógico protegido y lucha contra el sistema dominante, contra un mundo dominado por la digitalización en el que saben todo de tu vida. El resto de la sociedad vive en un mundo digitalizado consumiendo productos culturales y de entretenimiento generados por de la inteligencia artificial, sin importar quién es el artista”, explica.

La novela aborda la convicción de pensar que el arte puede ser un aporte a la sociedad y la pregunta es cuál es el límite. “Se plantea cómo lo dominante del sistema permea en todos los órdenes de la vida”, plantea.

“Farenheit 451”, de Ray Bradbury, fue el disparador de esta novela. “En esa historia el argumento es la censura, la quema de libros. En ese momento, se pensaba en la censura como mecanismo de coerción para que determinadas ideas prosperen y otras no. La inteligencia artificial no censura sino que persuade y éste es un mecanismo mucho más poderoso”, describe Easdale.

Agrega que actualmente, se ofrece toda nuestra información “a sistemas concentrados a través del celular, las compras, la fotografía y hasta el movimiento es capturado por el GPS que marca por dónde vamos. En 100 años esa tremenda cantidad de información tremenda alimentará a un sistema que podrá analizar todos tus gustos y motivaciones y podrá persuadirte con facilidad. La censura ya no tendrá sentido en ese contexto. La persuasión es más sutil y efectiva”.

Según su autor, “La resistencia del arte sano” es un libro escrito “de manera llana” y está enfocado en un público que va de los 18 años en adelante.

Easdale tiene 44 años, nació en Córdoba y vive en Bariloche desde 2004 donde trabaja como investigador del Conicet en el INTA. Advierte que sus primeros pasos en la escritura fueron a los seis años cuando escribía relatos y cuentos breves en la máquina de escribir de su abuelo.

“Durante la adolescencia, despertó mi interés por la literatura pero no podía acceder a comprar libros. Por eso, me volqué a las ofertas en librerías de usados y así empecé a descubrir a José Ingenieros, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Erasmo de Rotterdam, Niccolo Maquiavelo, entre otros”.

Hasta ahora, escribió libros como “La intimidad de los versos” (prosa poética, 2000), “Las luchas que nos habitan” (novela histórico política, 2022), “Que nadie te ausente” (novela psicológica, 2023) y “Somnolesencia” (poesía, 2023), disponibles en la editorial Tinta Libre.

“La literatura es una vocación que siempre tuve. La ciencia no me da algunas respuestas y lo cierto es que la literatura me permite volar un poco más. Mis propuestas indagan y discuten los desafíos contemporáneos, asentadas en bases filosóficas e históricas como marco para abordar problemáticas sociales y ambientales, involucrando e interpelando al lector en todo momento”, concluye el escritor.