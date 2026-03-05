Una a una, cuáles son las yerbas más consumidas en Argentina: el ranking completo

La yerba mate no solo es uno de los productos con mayor tradición en Argentina, sino que demostró en 2025 un escenario de fuerte competencia, pero con liderazgos cada vez más definidos. Su venta se vio modificada con la reducción de tareas del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate), donde se liberó la correlación dentro de la cadena.

Un estudio realizado por Plan B Misiones reunió la base de datos de industrias concentradas en la producción de yerbas mates a nivel nacional, para determinar los kilos vendidos durante 2025 y cuáles fueron los más elegidos por los argentinos.

Desde la desregulación impulsada por el DNU 70/23 que recortó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el mercado dejó de contar con herramientas efectivas para fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.

El ranking confirmó una concentración creciente de las grandes marcas, consolidando volumen y participación en góndola ante la competencia de cooperativas y competidores de menor magnitud y capacidad productiva.

El Ranking de las yerbas mates mas vendidas en 2025

En 2025 se comercializaron alrededor de 267 millones de kilos en el mercado interno, en un contexto de fuerte competencia entre marcas. Las cifras de ventas se registraron en millones de kilos (M kg)

Playadito: 56,7 M kg Las Marías (Taragüi, Unión, Mañanita): 49,05 M kg CBSÉ: 24,5 M kg La Cachuera (Amanda): 19,9 M kg Cordero (Verdeflor): 15,5 M kg Rosamonte: 14, 3 M kg Yerbatera Misiones SRL (Nobleza Gaucha): 9,3 M kg Coop. Montecarlo (Aguantadora): 9,3 M kg Llorente y CIA (La Tranquera): 8,9 M kg Piporé: 6,7 M kg Andresito: 6,6 M kg Cachamai (Cachamate): 6,3 M kg Romance: 5,7 M kg Navar SRL (Primicia): 4,7 M kg Est. Imhoff (Buen día): 4,2 M kg

El líder indiscutido es la cooperativa correntina Playadito, la cual se posicionó en el primer lugar con 56,7 millones de kilos vendidos durante el año pasado, registrando un récord histórico de ventas para una marca en el mercado argentino.

En segundo puesto quedó la empresa Las Marías, que produce marcas tradicionales como Taragüí, Unión, Mañanita y La Merced, con 49,05 millones de kilos comercializados. Aunque mantiene un volumen alto, perdió el liderazgo que había tenido el año anterior.

El tercer lugar del ranking lo ocupa la cordobesa CBSé, conocida por sus yerbas saborizadas o compuestas. La marca consolidó su presencia en el mercado gracias a su estrategia de innovación y a productos con mezclas de hierbas y sabores frutales.

Las demás marcas con presencia en el mercado

Detrás del podio aparecen otras empresas importantes del sector. En cuarto lugar se ubica La Cachuera, productora de la marca Amanda, seguida por Cordeiro con su marca Verdeflor y luego Rosamonte, que mantiene un público fiel con yerbas de sabor intenso.

El ranking continúa con Yerbatera Misiones, la Cooperativa Montecarlo (marca Aguantadora), Llorente y Cía con La Tranquera y Piporé, que logró volver al top diez del mercado argentino.