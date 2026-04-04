Una pequeña distracción terminó en un vuelco en la Ruta 7: un joven accidentado en Centenario

Un fuerte vuelco en la Ruta 7 generó un operativo durante la madrugada de este sábado en Centenario. El hecho ocurrió cerca de las 3 en la zona del ex peaje, cuando un joven de 21 años perdió el control de su vehículo y terminó volcando tras salirse de la calzada.

Según informó el medio Centenario Digital, el conductor circulaba en dirección a Centenario a bordo de un Ford Fiesta cuando se distrajo para encender la luz interior del auto. En ese momento, el vehículo impactó contra el guardarrail y luego regresó al carril antes de volcar.

Cómo fue el vuelco en Ruta 7 que terminó con el auto dado vuelta

El rodado terminó derrapando unos 200 metros con sus cuatro ruedas hacia arriba, hasta quedar detenido sobre la cinta asfáltica. La secuencia fue advertida por un grupo de jóvenes que transitaba por el lugar y que asistió al conductor de inmediato.

Impactó contra un guardarrail, derrapó 200 metros y volcó en el ex peaje de Neuquén

Al sitio acudieron efectivos de la Policía de la Comisaría Quinta y personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), quienes constataron que el joven no presentaba lesiones. También se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Intervención de Bomberos y desvíos de tránsito tras el vuelco en Neuquén

Bomberos voluntarios de Centenario trabajaron en el lugar para dar vuelta el vehículo, que había quedado en medio de la ruta. La dotación estuvo a cargo del jefe y subcomandante, Patricio Álvarez, y también realizaron tareas de limpieza por la presencia de aceite y vidrios.

El tránsito fue desviado hacia una calle lateral, con retorno por el barrio 11 de Octubre. No se registraron demoras significativas durante el operativo que se extendió hasta las 4.50, cuando finalizaron las tareas del personal de Tránsito Villa Obrera y se normalizó la circulación.