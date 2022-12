Recomendaciones para ir al Parque Nacional Lanín y al Nahuel Huapi: qué se puede hacer y qué no

La cascada Coloco en el Parque Nacional Lanín

Las Intendencias del Parque Nacional Lanín y Nahuel Huapi informaron que para el ingreso a las áreas protegidas es obligatorio cumplir con ciertos protocolos y normativas para no generar impactos negativos en el ambiente y realizar actividades de forma segura para las personas.

Maravillas de los parques nacionales de la Patagonia.

Principales requisitos obligatorios dentro de los Parques Nacionales

• Está prohibido hacer fuego en todo el territorio, salvo en los campings o áreas agrestes habilitadas donde la cartelería indique el uso autorizado de fuego.

• Las mascotas, drones y el esquí acuático no están permitidos.

• Tener en cuenta la capacidad física, equipos adecuados y el conocimiento suficiente antes de realizar alguna salida de montaña, hacer actividades acuáticas (kayaks, etc) o alguna otra acción que implique riesgos. Es obligatorio el uso del chaleco salvavidas para cualquier tipo de actividad náutica. Seguir todas las recomendaciones de Prefectura Naval Argentina. Ante una emergencia náutica llamar al 106.

• Llevarse los residuos siempre.

• No alimentar ni agredir a la fauna.

• La navegación con motor sólo está permitida para motores 4T y 2T ecológicos.

• La actividad de pesca está regulada según el permiso de pesca vigente.

• En la mayoría de los sectores al aire libre no hay señal de celular. Avisar a familiares/ amigos que estarán sin señal y no podrán comunicarse durante algunos días. Agendar teléfonos de emergencia.

• No llevar ni dejar cosas de valor en los vehículos, por posibles situaciones de inseguridad.

• Antes de salir a la montaña es obligatorio hacer el registro de trekking en los Centros de Informes o Seccional de Guardaparques mas cercano.

Queda bajo responsabilidad de los residentes y visitantes cumplir con estas recomendaciones para evitar multas.