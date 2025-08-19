Vuelve el frutazo a Neuquén: a qué hora y dónde será la feria universitaria más convocante de la ciudad

Este miércoles 20 de agosto, a partir de las 10 se desarrollará, nuevamente, una convocante edición del Frutazo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). “Más de 10 productores del Alto Valle confirmaron su participación», destacaron desde Encuentro Comahue, el frente estudiantil organizador. La feria tendrá lugar en el estacionamiento de la Facultad de Turismo de Neuquén, como en fechas anteriores.

El Frutazo nació como una propuesta social y comunitaria para acercar a la población productos regionales a precios accesibles. En esta edición, se ofrecerán frutas frescas, alimentos agroecológicos, conservas y elaborados y artesanías que serán distribuidos directamente por sus productores.

«Nuevamente como estudiantes universitarios seremos anfitriones del gran evento que ofrece a la comunidad el valioso intercambio de saberes», manifestaron y reafirman que es un encuentro que fomenta «la consciencia la importancia de defender nuestra soberanía alimentaria, nuestro patrimonio cultural y el acceso a una educación superior gratuita y de calidad».

Dónde será el frutazo: la feria con precios accesibles impulsada por la UNCo

La propuesta tendrá lugar a partir de las 10 en el estacionamiento de la Facultad de Turismo, mismo lugar donde se han desarrollado las últimas ediciones. Al predio se puede acceder por las calles Entre Ríos, Buenos Aires y Avenida Argentina.

Desde la organización, remarcaron que es «la universidad pública abriendo sus puertas para que circule la economía popular, la producción de nuestras tierras y la cultura que nos arraiga.».

Cómo estará el clima este miércoles: nueva edición de el frutazo

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles 20 de agosto se presenta en la ciudad de Neuquén con un descenso en la temperatura máxima, que alcanzará los 14°C, mientras que la mínima será de 5°C.

Se espera una jornada de condiciones variables, con nubosidad durante la mañana, mejorando hacia el mediodía con presencia de sol, aunque volverían las nubes por la noche.

A lo largo del día no se prevén precipitaciones significativas, manteniéndose la probabilidad de lluvia en 0%. Sin embargo, podrían registrarse algunas lloviznas aisladas especialmente en horas de la mañana.

El viento, soplará con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, aunque sin representar mayores inconvenientes.