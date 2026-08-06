Día del veterinario: por qué se celebra hoy 6 de agosto en el país

El día conmemora a quienes dedican su vida a la salud animal y al bienestar de toda la comunidad. (Foto: archivo)

El Día del Veterinario en Argentina se conmemora el 6 de agosto para recordar el inicio de los estudios universitarios de la disciplina en el país. Esta fecha se consolida como una oportunidad anual para destacar un trabajo que combina el conocimiento científico con la vocación de servicio.

El día surgió para dar un claro reconocimiento al esfuerzo permanente de quienes velan por la salud animal y comunitaria en todo el territorio argentino.

Con el paso de los años, el campo de acción de la medicina veterinaria trasciende ampliamente la atención clínica individual de mascotas. Su desempeño resulta indispensable en la implementación de campañas de vacunación masivas, la prevención y control de enfermedades zoonóticas y el resguardo de la inocuidad en la cadena de producción de alimentos.

Por qué se celebra el día del veterinario hoy 6 de agosto

El hito ocurrió el 6 de agosto de 1883 en el Instituto Agrícola Santa Catalina de Llavallol, impulsado por el agrónomo Eduardo Olivera, donde un primer grupo de 17 alumnos comenzó a cursar las materias pioneras de la profesión.

Aquel proyecto educativo inicial dio sus primeros frutos en 1887 con la graduación de los tres primeros médicos veterinarios formados en suelo argentino. Dos años más tarde, en 1889, el Congreso de la Nación elevó la jerarquía de la institución al transformarla en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Provincia de Buenos Aires, fijando su sede en la ciudad de La Plata.

El rol del profesional veterinario guarda además un vínculo estrecho con la sociedad al acompañar cotidianamente la tenencia responsable de animales de compañía en los hogares. En la actualidad, su trabajo diario abarca desde la atención de urgencias complejas hasta la docencia y la investigación científica avanzada.

A diferencia de la Argentina, la celebración de esta efeméride varía sustancialmente a lo largo de América Latina según hitos históricos locales. En México se festeja el 17 de agosto en conmemoración de la primera escuela veterinaria del continente, mientras que Colombia lo hace el 10 de mayo, Chile el 7 de octubre, Perú el 8 de julio y Uruguay el 23 de noviembre.

Medicina Veterinaria de la UNRN: el motor académico y productivo del Valle Medio

La carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), con sede en Choele Choel, se creó en 2010 para acompañar el desarrollo de la actividad ganadera en el Valle Medio. Actualmente, es la propuesta académica de veterinaria más austral del país y cuenta con una matrícula cercana a los 500 estudiantes de distintas provincias, sumando entre 100 y 180 ingresantes cada año.

En el ámbito productivo, la carrera mantiene un vínculo estrecho con establecimientos ganaderos, entidades rurales y empresas de la región. Esta integración permite resolver problemáticas reales en el territorio mediante capacitaciones, jornadas y proyectos de extensión.

Foto: gentileza

La oferta de profesionales formados localmente derivó en una alta inserción laboral de los graduados en la zona y un notable incremento en los servicios veterinarios disponibles. Por su parte, el Hospital Escuela de Medicina Veterinaria combina la formación académica con la prestación de servicios a la comunidad mediante atención por turnos.

El centro médico dispone de instalaciones modernas para grandes y pequeños animales, incluyendo quirófanos equipados, diagnóstico por imágenes, áreas de internación y un laboratorio clínico que lleva procesadas cerca de 2.000 muestras. Asimismo, el espacio desarrolla proyectos de investigación interdisciplinarios junto a otras instituciones nacionales e internacionales.