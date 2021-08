Cartelera de teatro y música de este fin de semana

Teatro

“La noche de las Tórridas”

Ámbito Histrión

Este viernes, a las 21:30, se presentará “La noche de las Tórridas”. Textos de Lorena Romero, puesta y dirección de Carlos Barro y las actuaciones de Ana Maria Alonso, Cane Aiello, Lujan Urreaga, María Paula Rodrigo, Bárbara Veselis, Itatí Figueroa, Mariel Suarez y Alejandra Kasjan Maroa.

Las entradas pueden reservarse al 2994207477. Anticipadas tienen un valor de $500 y en puerta de $600. La cita es en el teatro Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén).

“Con una de estas en la mano”

Te.Ne.As.

Este viernes, a las 20, en Te.Ne.As (Leguizamón 1701, Neuquén), se presenta esta obra cuya dramaturgia pertenece a Ale Carnevale, la dirección de Sofy Ávila y las actuaciones de Ale Carnevale y Camila Trinca Diez.

Entradas anticipadas $500 y en puerta $600. Reservas por Whatsapp +54 299 5528 165.

“La penúltima oportunidad”

La Caja Mágica

Este sábado, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354, Cipolletti), sube a escena esta comedia negra y desopilante. Dirección de Dardo Sánchez y las actuaciones de Laura Sarmiento y Silvana Feliziani. Entradas: $500. Reservaa por Whatsapp 2995713050.

“Sueño de monigote”,

Deriva Teatro

Este domingo, a las 16:30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841, Neuquen): Sueño de monigote”, interpretado por Veronica Cardoso y Julia Verussa, bajo la dirección, guion y puesta en escena de Verónica Martínez sobre una adaptación del cuento de Laura Devetach, “Monigote en la arena”.

Entradas: $ 500. Reservas al 299 5127497.

“Tres empanadas”

Flavio Mendoza

Una comedia para toda la familia, con Flavio Mendoza, Florencia De La V y Juan Pablo Geretto con cuatro funciones: viernes a las 20 y 22 y sábado a las 20 y 22 en el Cine Teatro Español de Neuquén. Entradas desde $2400, en venta en TodoMúsica (Av. Argentina 261, Neuquén) o ingresando en www.norteticket.com. Capacidad limitada con protocolos vigentes.

“Disney Boys”

Deriva Teatro

Dramaturgia y dirección: Sebastián Fanello. Actúan Brayan Arias, Raúl Castro, Leandro Mellado, Sebastian Fanello.

Este sábado, a las 21:20, en Deriva Teatro (Sarmiento 841, Neuquén). Reserva de entradas 299 5049199.

Música

Orquesta Sinfónica FCP

En Roca

Este sábado, a las 21, FCP presenta a los Integrantes de la Orquesta Sinfónica FCP, con el ciclo “La otra cara de la Orquesta”, en el Auditorio “Ciudad de las Artes” (Rivadavia 2263) de Roca. La dirección de la propuesta es responsabilidad del maestro Fabrizio Danei.



El concierto comenzará con “Sonatina para Flauta y Piano” de Pierre Sancan y “Aria de Lenzky” de Piotr Ilich Tchaikovsky; interpretados por Guillermo Irusta, flauta y Marianela García Pérez, piano. Luego será el turno de “Cuarteto para Cuerdas Nº3 Op. 20” de Joseph Haydn; con la interpretación de Maximiliano Poles y Simón Vera, violines; Lucrecia Giordano, viola; y Mariana Aldana, violonchelo.



Para el final, Maximiliano Poles, Hugo Sangénis, Román Enrique, Simón Vera, Noelia Alessandroni y Micaela Espinoza, violines; Gabriel Duca y Lucrecia Giordano, violas; Fernando Pizarro y Mariana Aldana, violonchelos; y Agustín Tello, contrabajo; compartirán “Sinfonía para Cuerdas Nº1 en Do Mayor” de Felix Mendelssohn y “Suite Capriol” de Peter Warlock.

Localidades en venta

La entrada general, a $300, con descuentos para jubilados y alumnos y docentes del IUPA, en venta en Secretaría de FCP (Rivadavia 2263) y Museo Patagónico de Ciencias Naturales (Av. Roca e Isidro Lobo).

Hora Libre

Casa de la Cultura de Roca

Este viernes, a las 21:15, el Hall Superior se prepara para recibir nuevamente a Hora Libre, banda de punk rock de Villa Regina formada a fines del 2017. Está integrada por Baby Lagos y Julio Alarcón, en guitarras y voces; Nano Payllalef, en bajo y coros; y Erson Olate, en batería. Tocaran junto a No me la come together como banda soporte.

Entradas: en puerta $300, anticipadas y socios $250. Reservas: 2984590848

Musicxs autoconvocadxs

Casa de la Cultura de Roca

Este sábado, a las 21, en el Hall Superior se presentarán Laura Gallo e Impropop.

Entradas: en puerta $350, anticipadas $300. Reservas: 2984590848.

Sal Demonio

Casa de la Cultura de Roca

El domingo, a las 21, se presenta el proyecto Sal Demonio, con Gustavo Giannini y Pedro Folatelli, una varieté de rock, candombe, folklore y tango, música interpretada con voz, bajo y percusión.

Entradas: en puerta $250, anticipadas y socios $200. Reservas: 2984590848

Filarmónica de Río Negro

En el Complejo Cultural Cipolletti

Este viernes y sábado, la Orquesta Filarmónica de Río Negro vuelve a presentarse en el Complejo Cultural Cipolletti. En esta oportunidad, la formación contará con la presencia del maestro Luis Gorelik como director invitado. Actualmente dirige la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

Pequeña Serenata Nocturna, de W. A. Mozart; y Noche Transfigurada, de A. Schöenberg; conforman un exigente repertorio donde se destaca la obra del compositor austríaco inspirado por el poema homónimo de Richard Dehmel.

Las presentaciones serán a las 20 y serán transmitidas en vivo vía streaming por las redes de la Secretaría de Cultura de Cipolletti Las entradas gratuitas pueden retirarse en la boletería del Complejo Cultural Cipolletti.