Scaloni no confirmó el equipo e intentó «bajar los decibeles» tras la polémica en Chile

Lionel Scaloni volverá al banco de suplentes de la Selección Argentina mañana ante Colombia ante su ausencia en Chile por coronavirus y hoy palpitó el duelo en conferencia de prensa.

El técnico no confirmó el equipo para el duelo de la Albiceleste de mañana a las 20:30 en Córdoba y, a su vez, opinó de todo lo que pasó en Chile.

“A los cambios que tenemos que hacer por las sanciones, estamos esperando algunas evoluciones como los casos del Papu Gómez y Ocampos. Si se pueden recuperar, probablemente tendrán su lugar en el equipo. Mañana tomaremos una decisión”, aseguró.

Además de los mencionados, también se meterían en el equipo Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Gio Lo Celso y Guido Rodríguez.

«Fue raro ver el partido de Chile por TV. Creo que los muchachos que estuvieron a cargo hicieron un gran trabajo, al igual que los jugadores. No hubo diferencias entre los que entraron y salieron, porque todos tienen un compromiso muy grande”, destacó.

El viaje de Argentina al país trasandino estuvo envuelto en polémicas por las demoras en el aeropuerto y otros malos tratos que denunciaron los jugadores, principalmente en boca de Rodrigo De Paul.

«Nosotros debemos bajar los decibeles. Tenemos que dejar un poco de lado las especulaciones. No siempre las cosas son a propósito», aseguró el DT.

También le pidió a los hinchas argentinos que «vayan a alentar y no a insultar al rival. Basta de cantos de racismo y situaciones negativas”.

Sobre Paulo Dybala consideró que «Si vamos a jugar con dos delanteros, tal vez pueda ser el mediapunta y si jugamos con un delantero, puede ser el 9. Ningún jugador me basta con sus condiciones, porque en la Selección hay que rendir al máximo. No siempre están todos en el mismo nivel. Confiamos mucho en Paulo, por eso está en la convocatoria, pero después dependen de muchos factores quiénes son los once que salen a la cancha».

También rescató la posibilidad de contar con Guido Rodríguez, ausente ante Chile por coronavirus. «Es un ejemplo para todos sus compañeros. Él se puso a disposición antes del partido y es de admirar. Seguramente tendrá la posibilidad de jugar. Por la cantidad de sanciones habrá muchos que tengan sus oportunidades, y como nosotros no nos casamos con nadie, cualquiera puede ganarse un lugar», afirmó.