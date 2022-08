Djokovic tiene posibilidades de jugar el US Open por un cambio sanitario en Estados Unidos

El ex numero uno del mundo Novak Djokovic se ilusiona con participar en la próxima edición del US Open después de un cambio sanitario del gobierno de Estados Unidos. Gentileza.

Las posibilidades de que Novak Djokovic juegue el US Open eran casi nulas por las medidas sanitarias de Estados Unidos para personas no vacunadas contra el Coronavirus, pero una modificación confirmada ayer podría darle la oportunidad de participar en el último Grand Slam de la temporada.

Djokovic, quien ayer se bajó del Masters 1000 de Cincinnati, recibió una muy buena noticia en relación con las medidas sanitarias de los Estados Unidos porque el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de aquel país comunicó que serán tratadas de igual manera las personas que estén vacunados como aquellas que no tengan el esquema frente al Coronavirus.

Esta medida de la entidad de salud estadounidense modifica el panorama porque hasta el pasado jueves el serbio no podía ingresar a los Estados Unidos y, a partir de ayer, lo podrá hacer. La CDC emitió un comunicado en el que señala la eliminación de las restricciones y remarcó que “las personas no vacunadas tendrán la misma guía que aquellas que no lo estén”.

El ex número 1 del mundo deberá esperar un cambio en las reglas fronterizas de Estados Unidos para poder ingresar y US Open se rige de esa norma para permitir a los jugadores participar del certamen. Djokovic ya está anotado en el último Grand Slam de la temporada y dependerá de poder entrar a ese país para poder disputar el ertamen.

Nole está cada vez más cerca de cumplir con su objetivo y poder participar en el US Open, el último Grand Slam de la temporada. Gentileza.

Si llega a darse la modificación en las entradas y salidas como se dio en el cambio de la CDC con los no vacunados, Djokovic jugará el US Open tal como había confirmado luego de ganar Wimbledon. El certamen comenzará el 29 de agosto y es una cuenta contrareloj que tendrá el serbio.