Dos neuquinos estarán en el premundial sub 16 de básquet masculino

El plantel argentino sub 16 con Peral (abajo, izquierda) y Sinigoj (arriba, último de la derecha).

No es la primera vez que ocurre pero no por eso deja de ser noticia. Dos jugadores de Neuquén fueron convocados para la selección nacional sub 16 de básquet masculino con vistas al pre-mundial que se viene.

Argentina estará jugando desde el 23 de agosto en México en un torneo que involucra a otras siete selecciones y es clasificatorio para el Mundial sub 17 del año que viene en España. Hay cuatro boletos disponibles para llegar a la máxima cita que se hará en la ciudad de Alicante, en el país ibérico.

Juan Francisco Peral Solana, una de las joyas de Petrolero Argentino de Plaza Huincul, y Drazen Sinigoj, que hizo toda su experiencia en Independiente de Neuquén y ahora tendrá su chance en Estados Unidos, son los dos créditos regionales en el plantel de 14 jugadores.

El pibe del Matador ya mostró su talento en el último Torneo Federal, mientras que el del Rojo hizo lo priopio sumando minutos para los de la capital. Hace dos años, tanto Peral como Sinigoj integraron el equipo campeón del Sudamericano de la categoría en Brasil, por lo cual son muy tenidos en cuenta.

El entrenador es Leonardo Gutiérrez, quien como jugador fue el más ganador de la Liga Nacional y además integra el grupo selecto de la Generación Dorada. Su trabajo como DT incluye Peñarol de Mar del Plata y Olímpico de La Banda.

Las prácticas comenzarán el próximo lunes (9/8) en Capital Federal y finalizarán el 19, un día antes de viajar.