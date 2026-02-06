Cotización del dólar oficial y tipos financieros: todo lo que debes saber hoy 6 de febrero 2026
A cuánto cotiza el DÓLAR HOY, viernes 6 de febrero 2026, en todas sus versiones. Cómo inicia la quinta y última rueda comercial de la primera semana de febrero 2026. Cómo evoluciona el mercado en el marco de la actualidad económica argentina. Todas las cotizaciones del mercado financiero: dólar oficial, dólar blue, dólar MEP y dólar CCL; más el precio en Neuquén.
En una jornada que profundiza la estabilidad del mercado cambiario, el dólar oficial inicia sus operaciones este viernes 6 de febrero 2026 cotizando a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).
Mientras tanto, el promedio minorista relevado por el Banco Central (BCRA) se ubica en $1.467,01, consolidando una brecha mínima respecto a las cotizaciones financieras en un contexto de régimen de bandas cambiarias que hoy sitúa su techo en los $1.574,05.
En el segmento mayorista, la divisa de referencia para el comercio exterior opera a $1.442,00, manteniendo el sendero de previsibilidad que ha caracterizado la primera semana del mes.
Seguí toda la información de hoy, viernes 6 de febrero 2026, acá:
- Cotización del dólar oficial en bancos.
- Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén.
- Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL.
- Cotización del dólar blue.
- Cotización del dólar tarjeta.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 6 de febrero 2026
El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este viernes 6 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1415
|1465
|Banco Nación
|1415
|1465
|Banco ICBC
|1435
|1485
|Banco BBVA
|1420
|1470
|Banco Supervielle
|1428
|1468
|Banco Ciudad de Bs As
|1400
|1460
|Banco Patagonia
|1425
|1475
|Banco Hipotecario
|1415
|1465
|Banco Santander
|1415
|1465
|Banco Credicoop
|1415
|1465
|Banco Macro
|1418
|1470
|Banco Piano
|1420
|1480
|Banco BPN
|1395
|1465
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este viernes 6 de febrero 2026
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así inicia el dólar este viernes 6 de febrero 2026:
- $1.395 para la compra.
- $1.465 para la venta.
El esquema de bandas cambiarias y el límite de intervención del BCRA
El mercado cambiario opera bajo el estricto seguimiento del Banco Central, que para este viernes 6 de febrero 2026 mantiene vigente el esquema de bandas de flotación para regular la volatilidad de la divisa.
De acuerdo con la normativa actual, el límite inferior de la banda se sitúa en $887,95, mientras que el techo o límite superior alcanza los $1.574,05. Al mantenerse la cotización minorista ($1.467,01) dentro de este corredor, el organismo monetario asegura una transición previsible, interviniendo únicamente si el precio amaga con perforar estos extremos.
|Referencia de Banda
|Jueves
5 de febrero 2026
|Viernes
6 de febrero 2026
|Límite Superior (Techo)
|$1.572,50
|$1.574,05
|Límite Inferior (Piso)
|$888,85
|$887,95
Esta estrategia de «zona de no intervención» es la que permite que la brecha cambiaria con los dólares financieros se mantenga en mínimos, favoreciendo la estabilidad de los precios internos y la planificación de las empresas.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 6 de febrero 2026
Viernes 6 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1420
|1440
Dólar MEP y CCL: las cotizaciones financieras operan con brecha mínima
En el mercado bursátil, las variantes financieras de la divisa mantienen la tendencia de estabilidad iniciada a comienzos de mes, operando con una dispersión acotada respecto al tipo de cambio oficial.
El dólar MEP (o dólar Bolsa) se ubica en:
- $1.460,8
Así, se consolida como la opción más accesible para la dolarización de ahorristas a través de la compra y venta de bonos soberanos.
Por su parte, el Dólar Contado con Liquidación (CCL) —utilizado principalmente por empresas para girar divisas al exterior— cotiza a:
- $1.501,46
Con estos valores, la brecha cambiaria se sitúa por debajo del 2% en relación al promedio minorista del Banco Central, reflejando una calma financiera que desincentiva la especulación y favorece el acceso a divisas por canales legales y transparentes.
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este viernes 6 de febrero 2026
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.898 en febrero 2026.
Comentarios