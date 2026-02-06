Cotización del dólar oficial y tipos financieros: todo lo que debes saber hoy 6 de febrero 2026

En una jornada que profundiza la estabilidad del mercado cambiario, el dólar oficial inicia sus operaciones este viernes 6 de febrero 2026 cotizando a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Mientras tanto, el promedio minorista relevado por el Banco Central (BCRA) se ubica en $1.467,01, consolidando una brecha mínima respecto a las cotizaciones financieras en un contexto de régimen de bandas cambiarias que hoy sitúa su techo en los $1.574,05.

En el segmento mayorista, la divisa de referencia para el comercio exterior opera a $1.442,00, manteniendo el sendero de previsibilidad que ha caracterizado la primera semana del mes.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 6 de febrero 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este viernes 6 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1415 1465 Banco Nación 1415 1465 Banco ICBC 1435 1485 Banco BBVA 1420 1470 Banco Supervielle 1428 1468 Banco Ciudad de Bs As 1400 1460 Banco Patagonia 1425 1475 Banco Hipotecario 1415 1465 Banco Santander 1415 1465 Banco Credicoop 1415 1465 Banco Macro 1418 1470 Banco Piano 1420 1480 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este viernes 6 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este viernes 6 de febrero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

El esquema de bandas cambiarias y el límite de intervención del BCRA

El mercado cambiario opera bajo el estricto seguimiento del Banco Central, que para este viernes 6 de febrero 2026 mantiene vigente el esquema de bandas de flotación para regular la volatilidad de la divisa.

De acuerdo con la normativa actual, el límite inferior de la banda se sitúa en $887,95, mientras que el techo o límite superior alcanza los $1.574,05. Al mantenerse la cotización minorista ($1.467,01) dentro de este corredor, el organismo monetario asegura una transición previsible, interviniendo únicamente si el precio amaga con perforar estos extremos.

Referencia de Banda Jueves

5 de febrero 2026 Viernes

6 de febrero 2026 Límite Superior (Techo) $1.572,50 $1.574,05 Límite Inferior (Piso) $888,85 $887,95

Esta estrategia de «zona de no intervención» es la que permite que la brecha cambiaria con los dólares financieros se mantenga en mínimos, favoreciendo la estabilidad de los precios internos y la planificación de las empresas.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 6 de febrero 2026

Viernes 6 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1420 1440

Dólar MEP y CCL: las cotizaciones financieras operan con brecha mínima

En el mercado bursátil, las variantes financieras de la divisa mantienen la tendencia de estabilidad iniciada a comienzos de mes, operando con una dispersión acotada respecto al tipo de cambio oficial.

El dólar MEP (o dólar Bolsa) se ubica en:

$1.460,8

Así, se consolida como la opción más accesible para la dolarización de ahorristas a través de la compra y venta de bonos soberanos.

Por su parte, el Dólar Contado con Liquidación (CCL) —utilizado principalmente por empresas para girar divisas al exterior— cotiza a:

$1.501,46

Con estos valores, la brecha cambiaria se sitúa por debajo del 2% en relación al promedio minorista del Banco Central, reflejando una calma financiera que desincentiva la especulación y favorece el acceso a divisas por canales legales y transparentes.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este viernes 6 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: