Cotización del dólar y tipos financieros: todo lo que necesitas saber hoy martes 10 de febrero 2026

Dólar oficial hoy: en una jornada marcada por la expectativa de los ahorristas y el pulso de la city porteña, el mercado cambiario abre este martes 10 de febrero 2026 con movimientos estratégicos en las pizarras. El dólar oficial inicia su actividad en el Banco Nación (BNA) cotizando a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, reflejando un sutil ajuste tras el cierre de ayer.

Mientras el Banco Central monitorea de cerca la liquidación de divisas para fortalecer sus reservas, los analistas observan con atención la estabilidad de la brecha respecto a las opciones financieras, en un día que será clave para definir la tendencia de la semana.

Seguí toda la información de hoy, martes 10 de febrero 2026, acá:

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 10 de febrero 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este martes 10 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1390 1440 Banco Nación 1395 1445 Banco ICBC 1395 1445 Banco BBVA 1410 1460 Banco Supervielle 1404 1444 Banco Ciudad de Bs As 1385 1445 Banco Patagonia 1400 1460 Banco Hipotecario 1400 1440 Banco Santander 1395 1445 Banco Credicoop 1400 1450 Banco Macro 1401 1448 Banco Piano 1405 1465 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este martes 10 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este martes 10 de febrero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Bandas de intervención: la hoja de ruta del BCRA para el dólar oficial

Bajo el esquema de flotación administrada, la autoridad monetaria ha ratificado para esta jornada las zonas de intervención que delimitan el movimiento del tipo de cambio mayorista. Con un piso de $884,35 y un techo de $1.580,27, el Banco Central busca dar señales de previsibilidad y evitar la volatilidad en un contexto de recomposición de reservas.

Referencia de Banda Lunes

9 de febrero 2026 Martes

10 de febrero 2025 Límite Superior (Techo) $1.578,71 1.580,27 Límite Inferior (Piso) $885,25 $884,35

Esta estrategia es el «ancla» que permite mantener la pauta de devaluación mensual, asegurando que el dólar minorista se desplace dentro de márgenes controlados frente a las presiones de la demanda estacional.

El cumplimiento de estas bandas es seguido de cerca por los operadores de la city, ya que cualquier acercamiento al límite superior suele disparar la intervención oficial mediante la venta de divisas. Por el momento, la estabilidad en el volumen de liquidación de exportadores permite que el Central opere con comodidad, logrando que la brecha cambiaria se mantenga en niveles que el Gobierno considera «sustentables» para evitar un traslado directo a los precios de góndola.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 10 de febrero 2026

Martes 10 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1410 1430

Dólar MEP y CCL: la brecha financiera se estabiliza en la city

En el inicio de la rueda bursátil de este martes 10 de febrero 2026, las cotizaciones financieras operan con un volumen moderado, reflejando una calma relativa en los activos locales. El dólar MEP (o dólar Bolsa) se negocia en torno a los:

$1.455,20.

Consolidándose apenas unos pesos por debajo de la cotización de venta del Banco Nación, lo que lo mantiene como la opción de dolarización legal más eficiente para el ahorrista medio.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la referencia para el movimiento de divisas de las empresas hacia el exterior, cotiza a:

$1.492,80.

La brecha entre el CCL y el oficial mayorista se mantiene estable cerca del 15%, un margen que los operadores consideran «zona de confort» para el actual esquema económico. Esta estabilidad en los tipos de cambio financieros es clave para evitar que las expectativas de devaluación se trasladen a los precios de góndola, permitiendo que el mercado de bonos soberanos actúe como el principal regulador de la liquidez en pesos.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este martes 10 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: