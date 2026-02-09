SUSCRIBITE Diario papel
Dólar en tiempo real: lo que necesitas saber este lunes 9 de febrero 2026 sobre el mercado

DÓLAR HOY, lunes 9 de febrero 2026: ¿a cuánto cotiza la divisa en todas sus versiones?. Repasá cómo inicia la primera rueda comercial de la segunda semana de febrero 2026. Cómo evoluciona el mercado en el marco de la actualidad económica argentina. Todas las cotizaciones del mercado financiero: dólar oficial, dólar blue, dólar MEP y dólar CCL; más el precio en Neuquén.

Redacción

DÓLAR HOY: Cotizaciones.-

En el arranque de la segunda semana de febrero 2026, el mercado cambiario muestra una tendencia estable tras las bajas registradas el último viernes. El dólar oficial inicia la jornada de este lunes 9 de febrero 2026 cotizando a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Mientras el Banco Central busca consolidar su racha compradora de divisas, los inversores y ahorristas siguen de cerca el comportamiento del dólar mayorista y las brechas con las cotizaciones financieras en una jornada clave para la city porteña.

Seguí toda la información de hoy, lunes 9 de febrero 2026, acá:

  • Cotización del dólar oficial en bancos.
  • Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén.
  • Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL.
  • Cotización del dólar blue.
  • Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 9 de febrero 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este lunes 9 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCOAPERTURA
CompraVenta
Banco Galicia14001450
Banco Nación14001450
Banco ICBC14051455
Banco BBVA14101460
Banco Supervielle14151455
Banco Ciudad de Bs As13901450
Banco Patagonia14001460
Banco Hipotecario14001450
Banco Santander14051455
Banco Credicoop14001450
Banco Macro14051455
Banco Piano14051465
Banco BPN13951465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este lunes 9 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así inicia el dólar este lunes 9 de febrero 2026:

  • $1.395 para la compra.
  • $1.465 para la venta.

Bandas de flotación: la estrategia del BCRA para contener la brecha

En el marco del esquema de flotación administrada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha ratificado para este lunes 9 de febrero 2026 las zonas de intervención que buscan evitar saltos bruscos en el tipo de cambio. Con una banda inferior de $885,25 y un techo de $1.578,71, la autoridad monetaria busca enviar señales de previsibilidad al mercado, interviniendo mediante la compra o venta de reservas según la demanda estacional de divisas.

Referencia de BandaViernes
6 de febrero 2026		Lunes
9 de febrero 2026
Límite Superior (Techo)$1.574,05$1.578,71
Límite Inferior (Piso)$887,95$885,25

Esta estrategia es fundamental para mantener a raya la brecha cambiaria, que hoy se sitúa en torno al 15% respecto al dólar MEP. Según fuentes del mercado, el BCRA priorizará la acumulación de reservas durante la primera quincena de febrero 2026, aprovechando la liquidación de exportaciones del sector energético y el agro, factores que actúan como «ancla» para evitar que el oficial se despegue de la pauta de devaluación mensual programada.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 9 de febrero 2026

Lunes 9 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIOAPERTURA
CompraVenta
Dólar blue14151435

Dólar MEP y CCL: así cotizan los financieros en el inicio de la segunda semana de febrero 2026

En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras operan con una leve tendencia a la baja, consolidando la estabilidad que marcó el inicio de febrero 2026.

El dólar MEP (o dólar Bolsa) se ubica en:

  • $1.447,99

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la herramienta utilizada por las empresas para girar divisas al exterior, cotiza a:

  • $1.503,74

Esta paridad muestra una caída del 2% en lo que va del mes, lo que refleja una menor presión sobre los activos dolarizados. La diferencia entre el MEP y el CCL se sitúa actualmente en un 5%, un margen que los analistas consideran «saludable» en el contexto actual de acumulación de reservas por parte del BCRA.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este lunes 9 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

  • $1.885 en febrero 2026.

