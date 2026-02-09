Dólar en tiempo real: lo que necesitas saber este lunes 9 de febrero 2026 sobre el mercado

En el arranque de la segunda semana de febrero 2026, el mercado cambiario muestra una tendencia estable tras las bajas registradas el último viernes. El dólar oficial inicia la jornada de este lunes 9 de febrero 2026 cotizando a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Mientras el Banco Central busca consolidar su racha compradora de divisas, los inversores y ahorristas siguen de cerca el comportamiento del dólar mayorista y las brechas con las cotizaciones financieras en una jornada clave para la city porteña.

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este lunes 9 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1400 1450 Banco Nación 1400 1450 Banco ICBC 1405 1455 Banco BBVA 1410 1460 Banco Supervielle 1415 1455 Banco Ciudad de Bs As 1390 1450 Banco Patagonia 1400 1460 Banco Hipotecario 1400 1450 Banco Santander 1405 1455 Banco Credicoop 1400 1450 Banco Macro 1405 1455 Banco Piano 1405 1465 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este lunes 9 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este lunes 9 de febrero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Bandas de flotación: la estrategia del BCRA para contener la brecha

En el marco del esquema de flotación administrada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha ratificado para este lunes 9 de febrero 2026 las zonas de intervención que buscan evitar saltos bruscos en el tipo de cambio. Con una banda inferior de $885,25 y un techo de $1.578,71, la autoridad monetaria busca enviar señales de previsibilidad al mercado, interviniendo mediante la compra o venta de reservas según la demanda estacional de divisas.

Referencia de Banda Viernes

6 de febrero 2026 Lunes

9 de febrero 2026 Límite Superior (Techo) $1.574,05 $1.578,71 Límite Inferior (Piso) $887,95 $885,25

Esta estrategia es fundamental para mantener a raya la brecha cambiaria, que hoy se sitúa en torno al 15% respecto al dólar MEP. Según fuentes del mercado, el BCRA priorizará la acumulación de reservas durante la primera quincena de febrero 2026, aprovechando la liquidación de exportaciones del sector energético y el agro, factores que actúan como «ancla» para evitar que el oficial se despegue de la pauta de devaluación mensual programada.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 9 de febrero 2026

Lunes 9 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1415 1435

Dólar MEP y CCL: así cotizan los financieros en el inicio de la segunda semana de febrero 2026

En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras operan con una leve tendencia a la baja, consolidando la estabilidad que marcó el inicio de febrero 2026.

El dólar MEP (o dólar Bolsa) se ubica en:

$1.447,99

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la herramienta utilizada por las empresas para girar divisas al exterior, cotiza a:

$1.503,74

Esta paridad muestra una caída del 2% en lo que va del mes, lo que refleja una menor presión sobre los activos dolarizados. La diferencia entre el MEP y el CCL se sitúa actualmente en un 5%, un margen que los analistas consideran «saludable» en el contexto actual de acumulación de reservas por parte del BCRA.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este lunes 9 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: